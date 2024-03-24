https://crimea.ria.ru/20240324/vsu-za-sutki-poteryali-bolee-1000-boevikov-polevoy-sklad-i-tekhniku-1135992226.html

ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику

ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику - РИА Новости Крым, 24.03.2024

ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику

Российские военные отразили 13 контратак противника и улучшили положение по переднему краю на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. За сутки ВСУ... РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T15:54

2024-03-24T15:54

2024-03-24T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. Российские военные отразили 13 контратак противника и улучшили положение по переднему краю на Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях. За сутки ВСУ потеряли еще 1030 военнослужащих, более 20 единиц тяжелой техники, в том числе американского, польского и производства ФРГ, а также полевой склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Синьковки Харьковской области, Терн Донецкой Народной Республики, также отражены три контратаки противника."Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и две самоходки "Гвоздика", – сказано в сообщении.На Белгородском направлении российские подразделения продолжают выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные групп ВСУ в приграничных районах Украины.В Потихоново и Землянок Харьковской области уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства и реактивная система залпового огня Mars производства ФРГ.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение противнику в районе Клещеевки, Красного и Курдюмовки ДНР. Отразили контратаку формирований 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Красногоровки ДНР."ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три автомобиля, гаубицу М119 производства США, орудие "Д-30" и полевой склад боеприпасов", – добавили в военном ведомстве.На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в районе Новгородского, Шум, Тоненького, Первомайского и Бердычей ДНР.Противник потерял до 360 военнослужащих, два танка, пять боевых бронемашин и девять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражена гаубица М777 производства США, самоходка "Акация", две самоходки "Гвоздика" и гаубица "Д-30".На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое противнику в районе Урожайного ДНР. Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей, самоходку Krab польского производства и противотанковую пушку "Рапира".На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районе Пятихаток Запорожской области, Гавриловки, Ивановки и Тягинки Херсонской области.ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены две гаубицы М777 производства США, гаубица "Мста-Б" и орудие "Д-30".Ранее сообщалось, что российские ПВО за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника, 11 ракет Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты MALD, а также 22 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire.ВКС России нанесли удар по объектам электроэнергетики, газодобывающей отрасли, местам сборки и испытаний безэкипажных катеров. Днем ранее российские военные уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и сбили 171 дрон вооруженных сил Украины (ВСУ).С 16 по 22 марта в ответ на обстрелы нашей территории, попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов Вооруженными Силами нанесено 49 ударов возмездия высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ракетными комплексами и беспилотными летательными аппаратами.Читайте также на РИА новости Крым:Армия России освободила село Красное в ДНРПочти 700 боевиков и сгоревшая техника: потери ВСУ за суткиФАБ-3000: характеристики и радиус поражения "царь-бомбы"

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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, купянск, всу (вооруженные силы украины), потери всу