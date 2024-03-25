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Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО
Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО
С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили около 850 самолетов и вертолетов воздушных сил Украины, а также сбили более... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T13:33
2024-03-25T13:33
министерство обороны рф
новости сво
воздушно-космический силы (вкс)
авиация
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили около 850 самолетов и вертолетов воздушных сил Украины, а также сбили более 1,7 тыс беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, с начала СВО российские военные уничтожили 489 зенитных ракетных комплексов, около 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также более 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142-х районах.Средства противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотника, а также сбили 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за суткиВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), авиация, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО

Российские военные уничтожили почти 850 самолетов и вертолетов противника с начала СВО

13:33 25.03.2024
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили около 850 самолетов и вертолетов воздушных сил Украины, а также сбили более 1,7 тыс беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17011 беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Кроме того, с начала СВО российские военные уничтожили 489 зенитных ракетных комплексов, около 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также более 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.
За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142-х районах.
Средства противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотника, а также сбили 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган".
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Министерство обороны РФНовости СВОВоздушно-космический силы (ВКС)АвиацияВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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