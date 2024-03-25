https://crimea.ria.ru/20240325/armiya-rossii-unichtozhila-bolee-800-samoletov-i-vertoletov-vsu-s-nachala-svo-1136010590.html

Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО

Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Армия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО

С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили около 850 самолетов и вертолетов воздушных сил Украины, а также сбили более... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T13:33

2024-03-25T13:33

2024-03-25T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. С начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили около 850 самолетов и вертолетов воздушных сил Украины, а также сбили более 1,7 тыс беспилотников противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, с начала СВО российские военные уничтожили 489 зенитных ракетных комплексов, около 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, свыше 1200 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8521 орудие полевой артиллерии и минометов, а также более 20 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.За прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 142-х районах.Средства противовоздушной обороны уничтожили 103 украинских беспилотника, а также сбили 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и "Ураган".Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ за сутки потеряли более 1000 боевиков, полевой склад и технику18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за суткиВКС России уничтожили цеха по производству безэкипажных катеров для ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, воздушно-космический силы (вкс), авиация, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу