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Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон - РИА Новости Крым, 26.03.2024
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Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон
Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон - РИА Новости Крым, 26.03.2024
Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон
Российские силы ПВО за сутки сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов, а также уничтожили более 130 беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 26.03.2024
2024-03-26T13:38
2024-03-26T13:38
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СИМФЕРОПОЛЬ,26 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов, а также уничтожили более 130 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.За сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17142 БПЛА, 489 зенитных ракетных комплексов, 15604 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Накануне в Минобороны России сообщили, что системы ПВО сбили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – МинобороныАрмия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО
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россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, безопасность, пво
Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон

Минобороны: силы ПВО сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 беспилотник

13:38 26.03.2024
 
© AP Photo/ Andrew KanyshchevПуск ракеты С-200 во время учений армии Украины
Пуск ракеты С-200 во время учений армии Украины
© AP Photo/ Andrew Kanyshchev
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СИМФЕРОПОЛЬ,26 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов, а также уничтожили более 130 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire", - говорится в сообщении.
За сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17142 БПЛА, 489 зенитных ракетных комплексов, 15604 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
Накануне в Минобороны России сообщили, что системы ПВО сбили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям.
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