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Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон

Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Российская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон

Российские силы ПВО за сутки сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов, а также уничтожили более 130 беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T13:38

2024-03-26T13:38

2024-03-26T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ,26 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки сбили две украинские управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов, а также уничтожили более 130 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.За сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил России поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17142 БПЛА, 489 зенитных ракетных комплексов, 15604 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Накануне в Минобороны России сообщили, что системы ПВО сбили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: контрнаступление Киева полностью провалилось Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – МинобороныАрмия России уничтожила более 800 самолетов и вертолетов ВСУ с начала СВО

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, министерство обороны рф, новости сво, безопасность, пво