https://crimea.ria.ru/20240325/rostovskuyu-oblast-pytalis-atakovat-raketami-s-200--minoborony-1136017442.html

Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны

Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны

Российские средства ПВО сбили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T16:27

2024-03-25T16:27

2024-03-25T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям. Об этом сообщает Минобороны России.В понедельник в Новочеркасске Ростовской области прогремели взрывы. Повреждений и происшествий не зарегистрировано, сообщил градоначальник Юрий Лысенко.Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.Утром 25 марта, Минобороны РФ сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты в ночь на понедельник над Ростовской областью. По информации военного ведомства, ВСУ запустили БПЛА самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадалиДроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарУдар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения

ростовская область

новочеркасск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, безопасность, новочеркасск