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Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны
Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны
Российские средства ПВО сбили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T16:27
2024-03-25T16:27
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вооруженные силы россии
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям. Об этом сообщает Минобороны России.В понедельник в Новочеркасске Ростовской области прогремели взрывы. Повреждений и происшествий не зарегистрировано, сообщил градоначальник Юрий Лысенко.Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.Утром 25 марта, Минобороны РФ сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты в ночь на понедельник над Ростовской областью. По информации военного ведомства, ВСУ запустили БПЛА самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадалиДроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарУдар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения
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министерство обороны рф, новости, ростовская область, пво, вооруженные силы россии, безопасность, новочеркасск
Ростовскую область пытались атаковать ракетами С-200 – Минобороны

Над Ростовской областью сбили две украинские управляемые ракеты С-200 – Минобороны

16:27 25.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили над Ростовской областью две зенитные управляемые ракеты С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям. Об этом сообщает Минобороны России.

"Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области", – говорится в сообщении.

В понедельник в Новочеркасске Ростовской области прогремели взрывы. Повреждений и происшествий не зарегистрировано, сообщил градоначальник Юрий Лысенко.
Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.
Утром 25 марта, Минобороны РФ сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты в ночь на понедельник над Ростовской областью. По информации военного ведомства, ВСУ запустили БПЛА самолетного типа.
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