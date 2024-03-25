https://crimea.ria.ru/20240325/vzryvy-v-novocherkasske--chto-proiskhodit-v-gorode-1136016963.html

Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе

Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 25.03.2024

Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе

Громкие взрывы прозвучали в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает глава городской администрации Юрий Лысенко. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T16:09

2024-03-25T16:09

2024-03-25T16:28

новочеркасск

ростовская область

василий голубев

юрий лысенко

новости

пво

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Громкие взрывы прозвучали в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает глава городской администрации Юрий Лысенко.Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.Утром 25 марта, Минобороны РФ сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты в ночь на понедельник над Ростовской областью. По информации военного ведомства, ВСУ запустили БПЛА самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадалиДроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарУдар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения

новочеркасск

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новочеркасск, ростовская область, василий голубев, юрий лысенко, новости, пво, происшествия