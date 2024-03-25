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Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе
Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе
Громкие взрывы прозвучали в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает глава городской администрации Юрий Лысенко. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T16:09
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новочеркасск
ростовская область
василий голубев
юрий лысенко
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Громкие взрывы прозвучали в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает глава городской администрации Юрий Лысенко.Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.Утром 25 марта, Минобороны РФ сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты в ночь на понедельник над Ростовской областью. По информации военного ведомства, ВСУ запустили БПЛА самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадалиДроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожарУдар ВСУ по Белгородской области: четыре человека ранены, есть разрушения
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новочеркасск, ростовская область, василий голубев, юрий лысенко, новости, пво, происшествия
Взрывы в Новочеркасске – что происходит в городе

Громкие взрывы прозвучали в Новочеркасске Ростовской области – власти

16:09 25.03.2024 (обновлено: 16:28 25.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Громкие взрывы прозвучали в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщает глава городской администрации Юрий Лысенко.
"Около 15 минут назад на территории Новочеркасска прозвучало два громких взрыва, специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано", – говорится в сообщении.
Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском.

"Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется", – написал он в Telegram-канале.

Утром 25 марта, Минобороны РФ сообщило, что 11 украинских беспилотников были сбиты в ночь на понедельник над Ростовской областью. По информации военного ведомства, ВСУ запустили БПЛА самолетного типа.
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НовочеркасскРостовская областьВасилий ГолубевЮрий ЛысенкоНовостиПВОПроисшествия
 
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