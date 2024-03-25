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11 украинских дронов перехвачены над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 25.03.2024
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11 украинских дронов перехвачены над Ростовской областью
11 украинских дронов перехвачены над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 25.03.2024
11 украинских дронов перехвачены над Ростовской областью
11 украинских беспилотников сбили в ночь на понедельник над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T07:27
2024-03-25T07:27
министерство обороны рф
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
украина
ростовская область
всу (вооруженные силы украины)
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. 11 украинских беспилотников сбили в ночь на понедельник над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ запустили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь
https://crimea.ria.ru/20240325/pozhar-na-novocherkasskoy-gres-ostanovleny-dva-energobloka-1136002922.html
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министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), украина, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), пво, новости
11 украинских дронов перехвачены над Ростовской областью

Силы ПВО отразили ночную атаку 11 украинских дронов на Ростовскую область

07:27 25.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. 11 украинских беспилотников сбили в ночь на понедельник над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что ВСУ запустили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
"Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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