https://crimea.ria.ru/20240325/11-ukrainskikh-dronov-perekhvacheny-nad-rostovskoy-oblastyu-1136003879.html

11 украинских дронов перехвачены над Ростовской областью

11 украинских дронов перехвачены над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 25.03.2024

11 украинских дронов перехвачены над Ростовской областью

11 украинских беспилотников сбили в ночь на понедельник над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.03.2024

2024-03-25T07:27

2024-03-25T07:27

2024-03-25T07:27

министерство обороны рф

новости сво

беспилотник (бпла, дрон)

украина

ростовская область

всу (вооруженные силы украины)

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. 11 украинских беспилотников сбили в ночь на понедельник над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Уточняется, что ВСУ запустили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.ВСУ ежедневно пытается атаковать российские регионы. Боевики используют беспилотники, ракеты и снаряды, в том числе поставленные западом. Все попытки своевременно пресекаются российскими ПВО. В Крыму и Севастополе, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная атака ВСУ на Севастополь: погиб мужчина и четверо пострадали Дроны атаковали два нефтезавода в Самарской области - вспыхнул пожар12 украинских дронов уничтожены над регионами России за ночь

https://crimea.ria.ru/20240325/pozhar-na-novocherkasskoy-gres-ostanovleny-dva-energobloka-1136002922.html

украина

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), украина, ростовская область, всу (вооруженные силы украины), пво, новости