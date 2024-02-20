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Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифры - РИА Новости Крым, 20.02.2024
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Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифры
Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифры - РИА Новости Крым, 20.02.2024
Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифры
Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины со времен майдана сократился в несколько раз и сейчас не превышает 60 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА... РИА Новости Крым, 20.02.2024
2024-02-20T11:33
2024-02-20T11:34
украина
ввп (валовый внутренний продукт)
николай азаров
в мире
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины со времен майдана сократился в несколько раз и сейчас не превышает 60 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, в Киеве намеренно завышают данные.По словам экс-премьера, в состав ВВП на Украине сейчас включают все гранты, всю оказанную им западными странами помощь.Одним из главных факторов, который влияет на украинскую экономику, Азаров назвал отказ от торгово-экономических связей с Россией. По его словам, Украина всегда была связующим звеном между Российской Федерацией и ЕС, а также между Россией и Евразией. Такое положение давало ей огромные преимущества, которые сейчас утрачены.По данным статистики Всемирного банка, Украина является единственным постсоветским государством, чей ВВП с 1990 года неуклонно снижается. За более чем тридцать лет существования эта страна так и не сумела выйти на уровень ВВП, который имела украинская республика в составе СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина так и не смогла выйти на уровень ВВП 1990 годаТочка невозврата: можно ли было предотвратить майдан на УкраинеПередача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
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украина, ввп (валовый внутренний продукт), николай азаров, в мире, экономика, новости
Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифры

Реальный ВВП Украины не превышает 60 миллиардов долларов - экс-премьер Азаров

11:33 20.02.2024 (обновлено: 11:34 20.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России и Украины
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины со времен майдана сократился в несколько раз и сейчас не превышает 60 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров.
По его словам, в Киеве намеренно завышают данные.
"Киевский режим заявляет, что ВВП сейчас 175 млрд долларов. Но он нагло врет. Отпадает Донбасс, отпадает Крым, разрушается энергетика, разрушается промышленность, а почему-то ВВП у нас такой же точно остается. Получается, что ВВП не зависит ни от чего?" – размышляет он.
По словам экс-премьера, в состав ВВП на Украине сейчас включают все гранты, всю оказанную им западными странами помощь.
"Какой же сейчас реальный ВВП? Вот реальный ВВП: из 175 миллиардов долларов надо вычитать примерно 110 миллиардов вот этой помощи и останется примерно 60 миллиардов. Вот это реальный ВВП, то есть он сократился, не так, как ООН считает, а сократился в разы", - говорит Азаров.
Одним из главных факторов, который влияет на украинскую экономику, Азаров назвал отказ от торгово-экономических связей с Россией. По его словам, Украина всегда была связующим звеном между Российской Федерацией и ЕС, а также между Россией и Евразией. Такое положение давало ей огромные преимущества, которые сейчас утрачены.
По данным статистики Всемирного банка, Украина является единственным постсоветским государством, чей ВВП с 1990 года неуклонно снижается. За более чем тридцать лет существования эта страна так и не сумела выйти на уровень ВВП, который имела украинская республика в составе СССР.
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УкраинаВВП (Валовый внутренний продукт)Николай АзаровВ миреЭкономикаНовости
 
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