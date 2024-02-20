https://crimea.ria.ru/20240220/kiev-zavyshaet-vvp-v-tri-raza--azarov-nazval-realnye-tsifry-1135079062.html

Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифры

Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифры - РИА Новости Крым, 20.02.2024

Киев завышает ВВП в три раза – Азаров назвал реальные цифры

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины со времен майдана сократился в несколько раз и сейчас не превышает 60 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА... РИА Новости Крым, 20.02.2024

2024-02-20T11:33

2024-02-20T11:33

2024-02-20T11:34

украина

ввп (валовый внутренний продукт)

николай азаров

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины со времен майдана сократился в несколько раз и сейчас не превышает 60 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, в Киеве намеренно завышают данные.По словам экс-премьера, в состав ВВП на Украине сейчас включают все гранты, всю оказанную им западными странами помощь.Одним из главных факторов, который влияет на украинскую экономику, Азаров назвал отказ от торгово-экономических связей с Россией. По его словам, Украина всегда была связующим звеном между Российской Федерацией и ЕС, а также между Россией и Евразией. Такое положение давало ей огромные преимущества, которые сейчас утрачены.По данным статистики Всемирного банка, Украина является единственным постсоветским государством, чей ВВП с 1990 года неуклонно снижается. За более чем тридцать лет существования эта страна так и не сумела выйти на уровень ВВП, который имела украинская республика в составе СССР.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина так и не смогла выйти на уровень ВВП 1990 годаТочка невозврата: можно ли было предотвратить майдан на УкраинеПередача Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, ввп (валовый внутренний продукт), николай азаров, в мире, экономика, новости