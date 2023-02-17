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Шойгу сменил командующего Центральным военным округом - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Шойгу сменил командующего Центральным военным округом
Шойгу сменил командующего Центральным военным округом - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Шойгу сменил командующего Центральным военным округом
Гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Соответствующие данные РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T14:18
2023-02-17T14:22
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
андрей мордвичев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Соответствующие данные представлены на официальном сайте Минобороны РФ.Сообщается, что Мордвичев был назначен на должность командующего ЦВО в 2023 году.Кроме того, согласно обновленным данным, командующим Западным военным округом является генерал-лейтенант Евгений Никифоров, и командующим Южным военным округом – генерал-полковник Сергей Кузовлев. Оба были назначены на эти должности в январе 2023 года.Андрей Мордвичев родился в 1976 году. Окончил высшее танковое командное училище. Выпускник общевойсковой академии им. Фрунзе и академии Генштаба.В 2012 году был назначен командиром дислоцирующейся в Чебаркуле (Челябинская область) 7-й отдельной гвардейской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Невского Оренбургской казачьей танковой бригады.В 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году назначен первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа затем был первым заместителем командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО.С июня 2013 года – генерал-майор, с сентября 2021 года – гвардии генерал-лейтенант.С ноября 2021 года - командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на Герасимова"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииЗамком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, андрей мордвичев, новости, сво
Шойгу сменил командующего Центральным военным округом

Андрей Мордвичев сменил Лапина на посту командующего Центральным военным округом

14:18 17.02.2023 (обновлено: 14:22 17.02.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Соответствующие данные представлены на официальном сайте Минобороны РФ.
Сообщается, что Мордвичев был назначен на должность командующего ЦВО в 2023 году.
Кроме того, согласно обновленным данным, командующим Западным военным округом является генерал-лейтенант Евгений Никифоров, и командующим Южным военным округом – генерал-полковник Сергей Кузовлев. Оба были назначены на эти должности в январе 2023 года.
Андрей Мордвичев родился в 1976 году. Окончил высшее танковое командное училище. Выпускник общевойсковой академии им. Фрунзе и академии Генштаба.
В 2012 году был назначен командиром дислоцирующейся в Чебаркуле (Челябинская область) 7-й отдельной гвардейской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Невского Оренбургской казачьей танковой бригады.
В 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году назначен первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа затем был первым заместителем командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО.
С июня 2013 года – генерал-майор, с сентября 2021 года – гвардии генерал-лейтенант.
С ноября 2021 года - командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ.
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Министерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииРоссияАндрей МордвичевНовостиСВО
 
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