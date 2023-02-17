https://crimea.ria.ru/20230217/shoygu-smenil-komanduyuschego-tsentralnym-voennym-okrugom-1127047175.html

Шойгу сменил командующего Центральным военным округом

Шойгу сменил командующего Центральным военным округом - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Шойгу сменил командующего Центральным военным округом

Гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Соответствующие данные РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T14:18

2023-02-17T14:18

2023-02-17T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Гвардии генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сменил генерал-полковника Александра Лапина на посту командующего Центральным военным округом. Соответствующие данные представлены на официальном сайте Минобороны РФ.Сообщается, что Мордвичев был назначен на должность командующего ЦВО в 2023 году.Кроме того, согласно обновленным данным, командующим Западным военным округом является генерал-лейтенант Евгений Никифоров, и командующим Южным военным округом – генерал-полковник Сергей Кузовлев. Оба были назначены на эти должности в январе 2023 года.Андрей Мордвичев родился в 1976 году. Окончил высшее танковое командное училище. Выпускник общевойсковой академии им. Фрунзе и академии Генштаба.В 2012 году был назначен командиром дислоцирующейся в Чебаркуле (Челябинская область) 7-й отдельной гвардейской Краснознаменной, орденов Суворова, Кутузова, Невского Оренбургской казачьей танковой бригады.В 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона. В 2018 году назначен первым заместителем командующего и начальником штаба 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа затем был первым заместителем командующего 8-й общевойсковой армией ЮВО.С июня 2013 года – генерал-майор, с сентября 2021 года – гвардии генерал-лейтенант.С ноября 2021 года - командующий 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые масштабы СВО: эксперт оценил замену Суровикина на Герасимова"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в РоссииЗамком ЧФ дал напутствие морякам возле усыпальницы адмиралов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, андрей мордвичев, новости, сво