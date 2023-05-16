https://crimea.ria.ru/20230516/gde-v-rossii-nuzhno-zapretit-grazhdanskie-bespilotniki---mnenie-eksperta--1128728342.html

Где в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение эксперта

Где в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение эксперта - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Где в России нужно запретить гражданские беспилотники - мнение эксперта

В крупных городах России необходимо ввести полный запрет на полеты беспилотников – это оправдано, как и в ряде областей РФ, граничащих с регионами, где ведутся... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-16T08:01

2023-05-16T08:01

2023-05-15T17:46

беспилотник (дрон)

безопасность

мнения

денис федутинов

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. В крупных городах России необходимо ввести полный запрет на полеты беспилотников – это оправдано, как и в ряде областей РФ, граничащих с регионами, где ведутся боевые действия. Такое мнение в интервью на радио "Sputnik на русском" высказал эксперт по беспилотникам, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.В Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотники >>"В ряде областей, которые граничат с теми регионами, где ведутся боевые действия, полный запрет на полеты обусловлен и вполне оправдан. В столице и других крупных, крупнейших городах России, наверное, также имеется реальный смысл запретить, по крайней мере на какое-то время, эти полеты", – заявил Федутинов.Это необходимо прежде всего силовикам, которые наделены полномочиями по борьбе с беспилотниками и не будут тратить время на выяснение того, какой именно БПЛА они заметили, добавил эксперт. "Если в данном конкретном регионе такие полеты запрещены – все: полет нелегален и можно приступить к пресечению этой деятельности", – пояснил он.Федутинов отметил, что "определенные принимаемые ограничения, конечно, не будут способствовать развитию отрасли в части гражданского применения". Однако "в текущих реалиях разработчики (гражданских БПЛА) смогут найти для себя нишу, в том числе в военном плане"."Да, конечно, доставить пиццу в Москве или Санкт-Петербурге беспилотником будет невозможно, но можно будет доставить какой-то груз где-то в Донбассе, условно говоря. То есть в принципе их знания и опыт будут востребованы", – отметил эксперт.В то же время он напомнил поручение президента РФ о необходимости развивать отрасль БПЛА в России и важности "не перегибать палку", а искать компромиссы.Ранее Федутинов высказал мнение о необходимости выработки новых подходов к обнаружению и уничтожению вражеских БПЛА, появление которых участилось в небе над регионами России.Поддержкой ПВО в ликвидации вражеских беспилотников смогли бы стать оборудованные позиции стрелков и артиллерии малой дальности для ближнего боя и уничтожения низколетящих целей. Об этом ранее РИА Новости Крым заявил капитан запаса, экс-начальник летающей лаборатории морской авиации Балтийского флота, спасатель Сергей Вологин. Также звучали предложения установки "смотрящих" на постах для обнаружения БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУ Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасность Сбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества

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беспилотник (дрон), безопасность, мнения, денис федутинов, закон и право, россия, общество, сво, новости