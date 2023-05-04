https://crimea.ria.ru/20230504/v-gosdume-predlozhili-vvesti-moratoriy-na-bespilotniki-1128530384.html

В Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотники

В Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотники - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотники

Глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T13:38

2023-05-04T13:38

2023-05-04T13:38

россия

беспилотник (дрон)

безопасность

государственная дума рф

александр хинштейн

новости

общество

минтранс россии

росавиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой ввести временный мораторий на использование всех видов беспилотников, за исключением государственных нужд. Об этом депутат сообщил в своем Telegram-канале.Табу на все виды беспилотников"Направил обращения министру транспорта Виталию Савельеву и главе Росавиации Александру Нерадько о введении временного моратория на использование беспилотников, за исключением государственных нужд. Речь идет не только о воздушных БПЛА, но и о наземных/подземных и о водных/надводных", – написал Хинштейн.По словам парламентария, в условиях специальной военной операции дроны представляют собой повышенную угрозу.При этом, подчеркнул Хинштейн, в РФ до сих пор отсутствует законодательство, комплексно регулирующее применение беспилотников, как и оборот средств противодействия им."Считаю, что такие законы необходимо разработать и принять в скорейшем порядке", - подчеркнул Хинштейн.В Крыму запрет на беспилотники действует с августа 2022 года. Атака беспилотников на Кремль и реакция МосквыВ ночь на среду киевский режим попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя.Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что за украинской атакой на Кремль стоят США, которые диктуют Киеву дальнейшие шаги.В МИД РФ заявили, что атака на Кремль организована киевским режимом, а молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима на Украине.По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия ответит на атаку беспилотников на КремльЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО – ЗахароваВСУ пытались дронами ударить по Херсонской области – атака отбита

https://crimea.ria.ru/20220831/v-krymu-zapretili-bespilotniki-i-salyuty--ukaz-aksenova-1124361142.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, беспилотник (дрон), безопасность, государственная дума рф, александр хинштейн, новости, общество, минтранс россии, росавиация