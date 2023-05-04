https://crimea.ria.ru/20230504/rossiya-otvetit-sootvetstvenno-v-mid-o-popytke-kieva-atakovat-kreml-1128528989.html

Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль

Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль

Атака на Кремль организована киевским режимом, а молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T12:52

2023-05-04T12:52

2023-05-04T12:53

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

атака беспилотников на кремль

кремль

новости

внешняя политика

безопасность

москва

беспилотник (дрон)

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110672/54/1106725467_0:55:3078:1786_1920x0_80_0_0_7df44594dbfaa920bbc0619dbff364d1.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атака на Кремль организована киевским режимом, а молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.В МИД РФ напомнили, что атака на Кремль стала очередным терактом киевского режима, который ранее организовал подрыв Крымского моста, удары и диверсии по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях."Решительно осуждаем попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против Московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.При этом внешнеполитическое ведомство отмечает особый цинизм, с которым совершена попытка удара по Кремлю - накануне Дня Победы и Парада 9 Мая. В МИД предупредили о "суровом и неотвратимом наказании", которое ждет виновных.В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина. БПЛА были выведены из строя военными и спецслужбами с применением систем радиолокационной борьбы. В Кремле назвали произошедшее спланированным терактом и покушением на президента России в преддверии Дня Победы. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, заявили в Кремле. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль. Киев причастность к инциденту полностью отрицает.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнениеЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - ЗахароваВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию

https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-na-kreml-kak-otreagirovali-v-gosdume-i-sovete-federatsii-1128515816.html

россия

москва

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), атака беспилотников на кремль, кремль, новости, внешняя политика, безопасность, москва, беспилотник (дрон), украина