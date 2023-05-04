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Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль
Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль
Атака на Кремль организована киевским режимом, а молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T12:52
2023-05-04T12:52
2023-05-04T12:53
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
атака беспилотников на кремль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атака на Кремль организована киевским режимом, а молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.В МИД РФ напомнили, что атака на Кремль стала очередным терактом киевского режима, который ранее организовал подрыв Крымского моста, удары и диверсии по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях."Решительно осуждаем попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против Московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.При этом внешнеполитическое ведомство отмечает особый цинизм, с которым совершена попытка удара по Кремлю - накануне Дня Победы и Парада 9 Мая. В МИД предупредили о "суровом и неотвратимом наказании", которое ждет виновных.В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина. БПЛА были выведены из строя военными и спецслужбами с применением систем радиолокационной борьбы. В Кремле назвали произошедшее спланированным терактом и покушением на президента России в преддверии Дня Победы. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, заявили в Кремле. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль. Киев причастность к инциденту полностью отрицает.Читайте также на РИА Новости Крым:Виновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнениеЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - ЗахароваВолодин: теракт в отношении Путина – нападение на Россию
https://crimea.ria.ru/20230503/ataka-na-kreml-kak-otreagirovali-v-gosdume-i-sovete-federatsii-1128515816.html
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россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), атака беспилотников на кремль, кремль, новости, внешняя политика, безопасность, москва, беспилотник (дрон), украина
Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль
В МИД России ответили на попытку киевского режима атаковать Кремль
12:52 04.05.2023 (обновлено: 12:53 04.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Атака на Кремль организована киевским режимом, а молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД России.
В МИД РФ напомнили, что атака на Кремль стала очередным терактом киевского режима, который ранее организовал подрыв Крымского моста, удары и диверсии по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях.
"Решительно осуждаем попытки террористических актов, совершенные ночью 3 мая против Московского Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов. Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения", - сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
При этом внешнеполитическое ведомство отмечает особый цинизм, с которым совершена попытка удара по Кремлю - накануне Дня Победы и Парада 9 Мая. В МИД предупредили о "суровом и неотвратимом наказании", которое ждет виновных.
"Считаем, что мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима. Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", - сказано в заявлении МИД.
В ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента России Владимира Путина. БПЛА были выведены из строя военными и спецслужбами с применением систем радиолокационной борьбы. В Кремле назвали произошедшее спланированным терактом и покушением на президента России в преддверии Дня Победы. Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным, заявили в Кремле. Следком РФ возбудил уголовное дело по факту теракта из-за атаки БПЛА на Кремль. Киев причастность к инциденту полностью отрицает.
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