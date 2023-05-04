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Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2023
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Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль
Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2023
Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать варианты ответов на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль, однако подчеркнул, что РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T13:14
2023-05-04T13:14
дмитрий песков
кремль
атака беспилотников на кремль
происшествия
россия
украина
беспилотник (дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать варианты ответов на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль, однако подчеркнул, что в любом случае речь может идти только о продуманных и взвешенных шагах.Он также проинформировал, что какого-то обращения президента Владимира Путина в связи с произошедшим не планируется."Никакого обращения специального не планируется", - сказал Песков.Как сообщалось, в ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя. Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. СК возбудил уголовное дело. Россия оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе президента.По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, киевский режим угрожает безопасности России, Европы и всего мира, он должен быть признан террористической организацией. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может, добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать КремльВиновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнениеКто стоит за атакой Украины на Кремль
https://crimea.ria.ru/20230504/rossiya-otvetit-sootvetstvenno-v-mid-o-popytke-kieva-atakovat-kreml-1128528989.html
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дмитрий песков, кремль, атака беспилотников на кремль, происшествия, россия, украина, беспилотник (дрон), безопасность, новости
Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль

Песков не стал раскрывать детали ответа России на атаку дронов ВСУ на Кремль

13:14 04.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать варианты ответов на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль, однако подчеркнул, что в любом случае речь может идти только о продуманных и взвешенных шагах.
"Самые различные, не мог бы (рассказать о вариантах ответа России – ред.). Естественно, здесь я никаких деталей вам приводить не могу. В любом случае речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах", - сказал Песков журналистам.
Он также проинформировал, что какого-то обращения президента Владимира Путина в связи с произошедшим не планируется.
"Никакого обращения специального не планируется", - сказал Песков.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
12:52
Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать Кремль
Как сообщалось, в ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя. Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.
В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. СК возбудил уголовное дело. Россия оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе президента.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, киевский режим угрожает безопасности России, Европы и всего мира, он должен быть признан террористической организацией. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может, добавил он.
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