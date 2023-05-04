https://crimea.ria.ru/20230504/kak-rossiya-otvetit-na-ataku-bespilotnikov-na-kreml-1128529809.html

Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль

Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости Крым, 04.05.2023

Как Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать варианты ответов на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль, однако подчеркнул, что РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T13:14

2023-05-04T13:14

2023-05-04T13:14

дмитрий песков

кремль

атака беспилотников на кремль

происшествия

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украина

беспилотник (дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать варианты ответов на попытку атаки украинских беспилотников на Кремль, однако подчеркнул, что в любом случае речь может идти только о продуманных и взвешенных шагах.Он также проинформировал, что какого-то обращения президента Владимира Путина в связи с произошедшим не планируется."Никакого обращения специального не планируется", - сказал Песков.Как сообщалось, в ночь на среду Киев попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя. Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. СК возбудил уголовное дело. Россия оставляет за собой право принять ответные меры тогда и так, как сочтет нужным, указали в пресс-службе президента.По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, киевский режим угрожает безопасности России, Европы и всего мира, он должен быть признан террористической организацией. Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может, добавил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ответит соответственно: в МИД о попытке Киева атаковать КремльВиновные в атаке на Кремль ответят за покушение на президента - мнениеКто стоит за атакой Украины на Кремль

https://crimea.ria.ru/20230504/rossiya-otvetit-sootvetstvenno-v-mid-o-popytke-kieva-atakovat-kreml-1128528989.html

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дмитрий песков, кремль, атака беспилотников на кремль, происшествия, россия, украина, беспилотник (дрон), безопасность, новости