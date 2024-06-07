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Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю
Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю
Российские войска продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ, по ряду направлений армия России продвинулась вперед и освободила два населенных... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:38
2024-06-07T15:47
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ, по ряду направлений армия России продвинулась вперед и освободила два населенных пункта. За неделю уничтожены 11140 боевиков ВСУ, еще 27 человек сдались в плен, сообщили в Минобороны России.Бойцы подразделения группировки войск "Север" в ходе боев продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике врага. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ.Подразделения группировки войск "Запад" также за неделю заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника."Кроме того, отражены 11 контратак подразделений противника. ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Улучшили положение по переднему краю в течение недели и бойцы подразделения "Южной" группировки. ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка ДНР.На указанном направлении сожжены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.Кроме того, в ДНР освобожден населенный пункт Уманское, это было сделано бойцами подразделения группировки войск "Центр". Армия России продвинулось в глубину обороны противника.За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе "Abrams" производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП "Bradley" производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS, - перечислили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника. На этом направлении уничтожено до 935 украинских боевиков, сожжены два танка, семь боевых бронемашин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали за неделю до 430 боевиков ВСУ, три боевые бронемашины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.Также за минувшую неделю российские войска нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 93 реактивных снаряда ракетных систем залпового огня и 424 беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS14 безуспешных контратак ВСУ: Украина потеряла почти 1,5 тысячи боевиковВ ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, новости, инфографика
Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю

Армия РФ продвигается вперед и освобождает села - ВСУ потеряли 11 140 боевиков за неделю

15:38 07.06.2024 (обновлено: 15:47 07.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ, по ряду направлений армия России продвинулась вперед и освободила два населенных пункта. За неделю уничтожены 11140 боевиков ВСУ, еще 27 человек сдались в плен, сообщили в Минобороны России.
Сводка МО
Бойцы подразделения группировки войск "Север" в ходе боев продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике врага. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ.
"Потери противника за указанный период составили до 1400 военнослужащих, пять танков, 11 боевых бронированных машин, в том числе БТР "Stryker" и два бронетранспортера М113 производства США, 32 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Запад" также за неделю заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника.
"Кроме того, отражены 11 контратак подразделений противника. ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Улучшили положение по переднему краю в течение недели и бойцы подразделения "Южной" группировки. ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка ДНР.
"Противник потерял до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку "Gepard", - сказано в тексте.
На указанном направлении сожжены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.
Кроме того, в ДНР освобожден населенный пункт Уманское, это было сделано бойцами подразделения группировки войск "Центр". Армия России продвинулось в глубину обороны противника.
За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе "Abrams" производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП "Bradley" производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS, - перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Восток" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника. На этом направлении уничтожено до 935 украинских боевиков, сожжены два танка, семь боевых бронемашин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали за неделю до 430 боевиков ВСУ, три боевые бронемашины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.
Также за минувшую неделю российские войска нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 93 реактивных снаряда ракетных систем залпового огня и 424 беспилотника.
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