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Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю

Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю

Российские войска продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ, по ряду направлений армия России продвинулась вперед и освободила два населенных... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:38

2024-06-07T15:38

2024-06-07T15:47

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские войска продолжают наносить поражение живой силе и технике ВСУ, по ряду направлений армия России продвинулась вперед и освободила два населенных пункта. За неделю уничтожены 11140 боевиков ВСУ, еще 27 человек сдались в плен, сообщили в Минобороны России.Бойцы подразделения группировки войск "Север" в ходе боев продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике врага. За неделю отражены 36 контратак штурмовых формирований ВСУ.Подразделения группировки войск "Запад" также за неделю заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям противника."Кроме того, отражены 11 контратак подразделений противника. ВСУ потеряли до 2850 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, а также 25 орудий полевой артиллерии", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.Улучшили положение по переднему краю в течение недели и бойцы подразделения "Южной" группировки. ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка ДНР.На указанном направлении сожжены семь полевых складов боеприпасов ВСУ.Кроме того, в ДНР освобожден населенный пункт Уманское, это было сделано бойцами подразделения группировки войск "Центр". Армия России продвинулось в глубину обороны противника.За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе "Abrams" производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП "Bradley" производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS, - перечислили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Восток" также улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике противника. На этом направлении уничтожено до 935 украинских боевиков, сожжены два танка, семь боевых бронемашин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" ликвидировали за неделю до 430 боевиков ВСУ, три боевые бронемашины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.Также за минувшую неделю российские войска нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 93 реактивных снаряда ракетных систем залпового огня и 424 беспилотника.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS14 безуспешных контратак ВСУ: Украина потеряла почти 1,5 тысячи боевиковВ ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, армия и флот, новости, инфографика