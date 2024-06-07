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Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю
Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю
Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 93 реактивных снаряда ракетных систем залпового огня и 424 беспилотника. Об... РИА Новости Крым, 07.06.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 93 реактивных снаряда ракетных систем залпового огня и 424 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также силы ПВО уничтожили три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 реактивных снаряда HIMARS производства США. В небе сбиты 424 украинских беспилотника. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 610 украинских самолетов, 274 вертолета, 25326 беспилотников, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Ростовской областью сбили три ракетыНад Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS
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россия, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво
Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю

Российские силы ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - Минобороны

15:00 07.06.2024 (обновлено: 15:01 07.06.2024)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 93 реактивных снаряда ракетных систем залпового огня и 424 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, две оперативно-тактические ракеты "Точка-У", две доработанные для применения по наземным целям зенитные управляемые ракеты комплекса С-200, 17 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, три ракеты зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.
Также силы ПВО уничтожили три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 реактивных снаряда HIMARS производства США. В небе сбиты 424 украинских беспилотника.
"Кроме того, беспилотным летательным аппаратом "Ланцет" поражен штурмовик Су-25 воздушных сил Украины.  В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих", - отметили в оборонном ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 610 украинских самолетов, 274 вертолета, 25326 беспилотников, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
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