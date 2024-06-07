https://crimea.ria.ru/20240607/sily-pvo-sbili-dva-samoleta-mig-29-i-424-bespilotnika---svodka-za-nedelyu-1137938449.html

Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю

Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю

Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 93 реактивных снаряда ракетных систем залпового огня и 424 беспилотника. Об... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:00

2024-06-07T15:00

2024-06-07T15:01

россия

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, 93 реактивных снаряда ракетных систем залпового огня и 424 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также силы ПВО уничтожили три противокорабельные ракеты "Нептун", 93 реактивных снаряда HIMARS производства США. В небе сбиты 424 украинских беспилотника. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 610 украинских самолетов, 274 вертолета, 25326 беспилотников, 528 зенитных ракетных комплексов, 16287 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Ростовской областью сбили три ракетыНад Крымом и Азовским морем сбиты 19 беспилотников ВСУПВО сбили полсотни беспилотников ВСУ и семь HIMARS

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , пво