https://crimea.ria.ru/20240702/eks-premera-ukrainy-i-byvshego-glavu-mid-zaochno-arestovali-v-rossii-1138523901.html

Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России

Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T11:16

2024-07-02T11:16

2024-07-02T11:16

украина

россия

арест

павел климкин

владимир гройсман

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Срок исчисляется с момента их экстрадиции в Россию, либо с момента их задержания на российской территории РФ.Гройсман, возглавлявший украинское правительство в 2014-2019 годах, и Климкин, руководивший МИДом Украины в 2014-2016 годах, объявлены в международный розыск. Ранее СК РФ предъявил им обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе и других преступлениях.Кроме того, Басманный суд заочно арестовал на два месяца экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Оба также находятся в международном розыске. Им вменяется применение запрещенных средств и методов ведения войны.Накануне Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона*, объявленного иностранным агентом и внесенного в российский реестр террористов и экстремистов.Суд признал его виновным в публичных призывах к экстремизму, распространении фейков о российских Вооруженных силах, возбуждении ненависти и вражды, а также в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.*объявлен иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаБывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыскБывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФЗамглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, арест, павел климкин, владимир гройсман, новости