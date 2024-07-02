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Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России
Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщает РИА Новости... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T11:16
2024-07-02T11:16
украина
россия
арест
павел климкин
владимир гройсман
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.Срок исчисляется с момента их экстрадиции в Россию, либо с момента их задержания на российской территории РФ.Гройсман, возглавлявший украинское правительство в 2014-2019 годах, и Климкин, руководивший МИДом Украины в 2014-2016 годах, объявлены в международный розыск. Ранее СК РФ предъявил им обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе и других преступлениях.Кроме того, Басманный суд заочно арестовал на два месяца экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Оба также находятся в международном розыске. Им вменяется применение запрещенных средств и методов ведения войны.Накануне Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона*, объявленного иностранным агентом и внесенного в российский реестр террористов и экстремистов.Суд признал его виновным в публичных призывах к экстремизму, распространении фейков о российских Вооруженных силах, возбуждении ненависти и вражды, а также в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.*объявлен иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаБывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыскБывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФЗамглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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украина, россия, арест, павел климкин, владимир гройсман, новости
Экс-премьера Украины и бывшего главу МИД заочно арестовали в России

Суд в Москве заочно арестовал экс-премьера Украины Гройсмана и бывшего главу МИД Климкина

11:16 02.07.2024
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и экс-главу МИД страны Павла Климкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
"Постановлениями Басманного районного суда города Москвы Гройсману Владимиру Борисовичу и Климкину Павлу Анатольевичу каждому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - говорится в сообщении.
Срок исчисляется с момента их экстрадиции в Россию, либо с момента их задержания на российской территории РФ.
Гройсман, возглавлявший украинское правительство в 2014-2019 годах, и Климкин, руководивший МИДом Украины в 2014-2016 годах, объявлены в международный розыск. Ранее СК РФ предъявил им обвинения в обстрелах мирных жителей в Донбассе и других преступлениях.
Кроме того, Басманный суд заочно арестовал на два месяца экс-министра финансов Украины Александра Шлапака и командующего войсками оперативного реагирования генерал-лейтенанта ВСУ Игоря Довганя. Оба также находятся в международном розыске. Им вменяется применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Накануне Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил к 14 годам лишения свободы украинского журналиста Дмитрия Гордона*, объявленного иностранным агентом и внесенного в российский реестр террористов и экстремистов.
Суд признал его виновным в публичных призывах к экстремизму, распространении фейков о российских Вооруженных силах, возбуждении ненависти и вражды, а также в публичных призывах к развязыванию агрессивной войны.
*объявлен иноагентом, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Бывший замком Нацгвардии Украины и экс-главком ВМСУ объявлены в розыск
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск - МВД РФ
Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России
 
УкраинаРоссияАрестПавел КлимкинВладимир ГройсманНовости
 
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