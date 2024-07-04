https://crimea.ria.ru/20240704/krym-stanet-postavschikom-semyan-sakharnoy-svekly--ekspert-1138574990.html
Крым станет поставщиком семян сахарной свеклы – эксперт
Крым станет поставщиком семян сахарной свеклы – эксперт - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Крым станет поставщиком семян сахарной свеклы – эксперт
В ближайшие несколько лет Крым должен обеспечить до 60 процентов потребностей всей России в семенах сахарной свеклы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T09:17
2024-07-04T09:17
2024-07-04T09:23
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сельское хозяйство
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владимир паштецкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько лет Крым должен обеспечить до 60 процентов потребностей всей России в семенах сахарной свеклы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий, отметив, что именно такая задача поставлена.Раньше в России не было своих семян сахарной свеклы. Сегодня ситуация кардинально другая – уже насчитывается порядка тридцати гибридов сортов отечественной селекции, уточнил Паштецкий.По его словам, фермеры должны иметь возможность на небольших участках самостоятельно выращивать семена сахарной свеклы, а ученые, в свою очередь, им в этом помогут - подскажут, дадут технологию. Более того, в Крыму в каждом хозяйстве должны быть семенные участки, потому что это позволяют природно-климатические условия региона, убежден НИИСХ.В России после введенных со стороны европейских стран санкций на экспорт семян стало активно развиваться отечественная селекция и семеноводство.В Крыму возделыванием семян сахарной свеклы занимаются предприятия Джанкойского, Советского, Красногвардейского и Красноперекопского районов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму испытывают "Киборгов" - новый сорт огурцов отечественной селекцииРазработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнениеИмпортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец
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крым, сельское хозяйство, наука и технологии, владимир паштецкий, ниисх крыма, новости крыма, импортозамещение
Крым станет поставщиком семян сахарной свеклы – эксперт
Крым сможет поставлять стране семена сахарной свеклы отечественной селекции – ученый
09:17 04.07.2024 (обновлено: 09:23 04.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В ближайшие несколько лет Крым должен обеспечить до 60 процентов потребностей всей России в семенах сахарной свеклы. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказал директор ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" Владимир Паштецкий, отметив, что именно такая задача поставлена.
"В Крыму около 350 гектаров семенников сахарной свеклы заложено. Сейчас создается кооперация, где ставится задача – через два-три года Крым должен обеспечить минимум 50-60 процентов потребностей страны в семенах сахарной свеклы", - рассказал он.
Раньше в России не было своих семян сахарной свеклы. Сегодня ситуация кардинально другая – уже насчитывается порядка тридцати гибридов сортов отечественной селекции, уточнил Паштецкий.
По его словам, фермеры должны иметь возможность на небольших участках самостоятельно выращивать семена сахарной свеклы, а ученые, в свою очередь, им в этом помогут - подскажут, дадут технологию. Более того, в Крыму в каждом хозяйстве должны быть семенные участки, потому что это позволяют природно-климатические условия региона, убежден НИИСХ.
В России после введенных со стороны европейских стран санкций на экспорт семян стало активно развиваться отечественная селекция и семеноводство.
В Крыму возделыванием семян сахарной свеклы занимаются
предприятия Джанкойского, Советского, Красногвардейского и Красноперекопского районов.
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