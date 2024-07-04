https://crimea.ria.ru/20240704/v-evpatorii-vveli-grafiki-podachi-vody-1138591782.html

В Евпатории ввели графики подачи воды

В Евпатории ввели графики подачи воды - РИА Новости Крым, 04.07.2024

В Евпатории ввели графики подачи воды

В Евпатории и пригороде из-за ремонта магистрального водовода и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды в домах. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T11:45

2024-07-04T11:45

2024-07-04T11:45

вода крыма

вода в крыму

евпатория

новости крыма

жкх крыма и севастополя

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории и пригороде из-за ремонта магистрального водовода и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды в домах. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". "В связи с выполнением капитального ремонта магистрального водовода подача воды от насосной станции на нужды Евпатории, поселков Заозерное, Мирный, Новоозерное, а также в связи с аномально повышенным температурным режимом, отсутствием осадков и высоким потреблением водного ресурса вода будет подаваться по графику", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.Графики вводятся начиная с четверга, 4 июля. "В случае увеличения запасов ресурса в резервуарах чистой воды давление в системе водоснабжения будет увеличено без оповещения", - добавили в "Воде Крыма".Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом ранее заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительствоСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы срокиЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода крыма, вода в крыму, евпатория, новости крыма, жкх крыма и севастополя, жкх