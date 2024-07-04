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В Евпатории ввели графики подачи воды - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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В Евпатории ввели графики подачи воды
В Евпатории ввели графики подачи воды - РИА Новости Крым, 04.07.2024
В Евпатории ввели графики подачи воды
В Евпатории и пригороде из-за ремонта магистрального водовода и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды в домах. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T11:45
2024-07-04T11:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории и пригороде из-за ремонта магистрального водовода и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды в домах. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". "В связи с выполнением капитального ремонта магистрального водовода подача воды от насосной станции на нужды Евпатории, поселков Заозерное, Мирный, Новоозерное, а также в связи с аномально повышенным температурным режимом, отсутствием осадков и высоким потреблением водного ресурса вода будет подаваться по графику", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.Графики вводятся начиная с четверга, 4 июля. "В случае увеличения запасов ресурса в резервуарах чистой воды давление в системе водоснабжения будет увеличено без оповещения", - добавили в "Воде Крыма".Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом ранее заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительствоСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы срокиЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму
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В Евпатории ввели графики подачи воды

В Евпатории и пригороде на ночь будут снижать давление воды в домах

11:45 04.07.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории и пригороде из-за ремонта магистрального водовода и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды в домах. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"В связи с выполнением капитального ремонта магистрального водовода подача воды от насосной станции на нужды Евпатории, поселков Заозерное, Мирный, Новоозерное, а также в связи с аномально повышенным температурным режимом, отсутствием осадков и высоким потреблением водного ресурса вода будет подаваться по графику", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Графики вводятся начиная с четверга, 4 июля.

Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе предприятия, вода будет подаваться круглосуточно, но в ночное время - с 23.30 и до 6 утра - давление будет снижено до 0,5 - 1 атмосферы, то есть это почувствуют только живущие на втором этаже и выше, частный сектор и жильцы первых этажей будут с водой.

"В случае увеличения запасов ресурса в резервуарах чистой воды давление в системе водоснабжения будет увеличено без оповещения", - добавили в "Воде Крыма".
Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом ранее заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.
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