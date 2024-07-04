https://crimea.ria.ru/20240704/v-evpatorii-vveli-grafiki-podachi-vody-1138591782.html
В Евпатории ввели графики подачи воды
В Евпатории ввели графики подачи воды - РИА Новости Крым, 04.07.2024
В Евпатории ввели графики подачи воды
В Евпатории и пригороде из-за ремонта магистрального водовода и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды в домах. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T11:45
2024-07-04T11:45
2024-07-04T11:45
вода крыма
вода в крыму
евпатория
новости крыма
жкх крыма и севастополя
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fce7a55795c080ae89fec75712f582c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории и пригороде из-за ремонта магистрального водовода и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды в домах. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". "В связи с выполнением капитального ремонта магистрального водовода подача воды от насосной станции на нужды Евпатории, поселков Заозерное, Мирный, Новоозерное, а также в связи с аномально повышенным температурным режимом, отсутствием осадков и высоким потреблением водного ресурса вода будет подаваться по графику", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.Графики вводятся начиная с четверга, 4 июля. "В случае увеличения запасов ресурса в резервуарах чистой воды давление в системе водоснабжения будет увеличено без оповещения", - добавили в "Воде Крыма".Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом ранее заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Магистральный водовод Евпатории: когда завершат строительствоСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы срокиЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124206601_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4478d30789ac53f23fbc5100f43f71f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода крыма, вода в крыму, евпатория, новости крыма, жкх крыма и севастополя, жкх
В Евпатории ввели графики подачи воды
В Евпатории и пригороде на ночь будут снижать давление воды в домах
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории и пригороде из-за ремонта магистрального водовода и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды в домах. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"В связи с выполнением капитального ремонта магистрального водовода подача воды от насосной станции на нужды Евпатории, поселков Заозерное, Мирный, Новоозерное, а также в связи с аномально повышенным температурным режимом, отсутствием осадков и высоким потреблением водного ресурса вода будет подаваться по графику", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.
Графики вводятся начиная с четверга, 4 июля.
Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе предприятия, вода будет подаваться круглосуточно, но в ночное время - с 23.30 и до 6 утра - давление будет снижено до 0,5 - 1 атмосферы, то есть это почувствуют только живущие на втором этаже и выше, частный сектор и жильцы первых этажей будут с водой.
"В случае увеличения запасов ресурса в резервуарах чистой воды давление в системе водоснабжения будет увеличено без оповещения", - добавили в "Воде Крыма".
Строительство нового магистрального водовода в Евпатории – самого проблемного в Крыму – завершат в августе-сентябре, переподключение в сети произведут без отключений. Об этом ранее заявил
министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Максим Новик.
Читайте также на РИА Новости Крым: