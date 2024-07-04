https://crimea.ria.ru/20240704/razdelnyy-sbor-musora-v-krymu-kakie-perspektivy-1138541459.html

Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы

Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы

В Крыму в ближайшие годы могут увеличить число контейнеров под раздельный сбор мусора. Об этом РИА Новости Крым и в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T08:38

2024-07-04T08:38

2024-07-04T08:38

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Член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук Член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы могут увеличить число контейнеров под раздельный сбор мусора. Об этом РИА Новости Крым и в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК Андрей Гаук.По его словам, на территории полуострова нужно активнее внедрять раздельный сбор мусора. В перспективе должны быть отдельные контейнеры под макулатуру, под пластик и под органику."Мы должны понимать, сколько контейнеров нужно закупать, где они должны стоять. Необходимы актуальные данные", – отметил Андрей Гаук.Член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК также обратил внимание, что органические отходы – это отходы животного и растительного происхождения, которые достаточно быстро разлагаются.Органика используется в том числе для изготовления удобрений, для кормов. Последнее актуальное ее использование – выделение энергии. Выделяемый в процессе брожения отходов газ используется на нужды предприятия по мусоропереработке, в частности, на отопление, создание электроэнергии.В начале июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму строят экотехнопарки для обработки твердых коммунальных отходов, а также возводят новые очистные сооружения, благодаря которым становится чище морская экосистема. Все это – общая задача по сбережению природы полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымКрым получит более 8 млрд рублей на сортировку мусораВ Севастополе построят экотехнопарк

https://crimea.ria.ru/20240605/ekotekhnoparki-i-kosy-kak-obespechena-ekologicheskaya-bezopasnost-v-krymu-1137858119.html

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