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Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы
Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы - РИА Новости Крым, 04.07.2024
Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы
В Крыму в ближайшие годы могут увеличить число контейнеров под раздельный сбор мусора. Об этом РИА Новости Крым и в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T08:38
2024-07-04T08:38
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Член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук
Член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы могут увеличить число контейнеров под раздельный сбор мусора. Об этом РИА Новости Крым и в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК Андрей Гаук.По его словам, на территории полуострова нужно активнее внедрять раздельный сбор мусора. В перспективе должны быть отдельные контейнеры под макулатуру, под пластик и под органику."Мы должны понимать, сколько контейнеров нужно закупать, где они должны стоять. Необходимы актуальные данные", – отметил Андрей Гаук.Член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК также обратил внимание, что органические отходы – это отходы животного и растительного происхождения, которые достаточно быстро разлагаются.Органика используется в том числе для изготовления удобрений, для кормов. Последнее актуальное ее использование – выделение энергии. Выделяемый в процессе брожения отходов газ используется на нужды предприятия по мусоропереработке, в частности, на отопление, создание электроэнергии.В начале июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму строят экотехнопарки для обработки твердых коммунальных отходов, а также возводят новые очистные сооружения, благодаря которым становится чище морская экосистема. Все это – общая задача по сбережению природы полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымКрым получит более 8 млрд рублей на сортировку мусораВ Севастополе построят экотехнопарк
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, минжкх крыма, переработка мусора, мусор, экология, андрей гаук
Раздельный сбор мусора в Крыму: какие перспективы

Раздельный сбор мусора в Крыму нуждается в дальнейшем расширении – власти

08:38 04.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПереполненные мусорные баки. Архивное фото
Переполненные мусорные баки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы могут увеличить число контейнеров под раздельный сбор мусора. Об этом РИА Новости Крым и в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК Андрей Гаук.
Член общественного совета при Министерстве жилищно-коммунального хозяйства РК Андрей Гаук
08:38

"В Крыму сейчас есть дуальный сбор мусора: органика в один контейнер, все остальное, что подлежит переработке – в другой контейнер. Далее надо переходить на тройной, четверной сбор мусора этапами в два, три года. Надо понимать, куда мы движемся", – сказал Андрей Гаук.

По его словам, на территории полуострова нужно активнее внедрять раздельный сбор мусора. В перспективе должны быть отдельные контейнеры под макулатуру, под пластик и под органику.
"Мы должны понимать, сколько контейнеров нужно закупать, где они должны стоять. Необходимы актуальные данные", – отметил Андрей Гаук.
Член общественного совета при Министерстве ЖКХ РК также обратил внимание, что органические отходы – это отходы животного и растительного происхождения, которые достаточно быстро разлагаются.
Органика используется в том числе для изготовления удобрений, для кормов. Последнее актуальное ее использование – выделение энергии. Выделяемый в процессе брожения отходов газ используется на нужды предприятия по мусоропереработке, в частности, на отопление, создание электроэнергии.
В начале июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму строят экотехнопарки для обработки твердых коммунальных отходов, а также возводят новые очистные сооружения, благодаря которым становится чище морская экосистема. Все это – общая задача по сбережению природы полуострова.
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