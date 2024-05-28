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В Севастополе построят экотехнопарк - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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В Севастополе построят экотехнопарк
В Севастополе построят экотехнопарк - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В Севастополе построят экотехнопарк
Экотехнопарк по работе с твердыми коммунальными отходами и крупногабаритными отходами построят в Севастополе. Об этом сообщил исполняющий обязанности... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T20:49
2024-05-28T20:49
экология
нацпроекты в крыму
севастополь
переработка мусора
мусор
евгений горлов
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Экотехнопарк по работе с твердыми коммунальными отходами и крупногабаритными отходами построят в Севастополе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.По его словам, предприятие также будет частично перерабатывать отходы с существующего полигона."Проектом предусмотрена переработка более 50 процентов отходов. В год экотехнопарк будет перерабатывать порядка 290 тысяч тонн отходов города", - уточнил Евгений Горлов.Строительство осуществляется в рамках нацпроекта "Чистая страна". Сейчас идет активное его проектирование, размещение сортировочного цеха, складирование вторичного сырья и последующая его реализация.В начале мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город получит более двух миллиардов рублей на строительство крупного комплекса по переработке отходов полного цикла. Соответствующие договоренности уже достигнуты.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигонКак новые мусороперерабатывающие заводы очистят КрымКрым получит более 8 млрд рублей на сортировку мусора
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экология, севастополь, переработка мусора, мусор, евгений горлов, новости крыма
В Севастополе построят экотехнопарк

В Севастополе построят экотехнопарк для переработки 290 тысяч тонн отходов в год – власти

20:49 28.05.2024
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаЭкотехнопарк в Крыму
Экотехнопарк в Крыму
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Экотехнопарк по работе с твердыми коммунальными отходами и крупногабаритными отходами построят в Севастополе. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.
"Подготовлен участок, который находится вблизи Первомайского полигона. Он позволит улучшить показатели полигона, структуру работы города, логистику с учетом увеличения плотности населения", - пояснил Горлов.
По его словам, предприятие также будет частично перерабатывать отходы с существующего полигона.
"Проектом предусмотрена переработка более 50 процентов отходов. В год экотехнопарк будет перерабатывать порядка 290 тысяч тонн отходов города", - уточнил Евгений Горлов.
Строительство осуществляется в рамках нацпроекта "Чистая страна". Сейчас идет активное его проектирование, размещение сортировочного цеха, складирование вторичного сырья и последующая его реализация.
"В рамках проекта предусмотрены маркетинговые решения, которые помогут в дальнейшем распределять вторичное сырье по заводам, занимающимся его переработкой", - добавил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя.
В начале мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город получит более двух миллиардов рублей на строительство крупного комплекса по переработке отходов полного цикла. Соответствующие договоренности уже достигнуты.
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Нацпроекты в КрымуЭкологияСевастопольПереработка мусораМусорЕвгений ГорловНовости Крыма
 
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