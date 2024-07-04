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В Крыму две тысячи выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ - РИА Новости Крым, 04.07.2024
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В Крыму две тысячи выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ
В Крыму две тысячи выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ - РИА Новости Крым, 04.07.2024
В Крыму две тысячи выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ
Впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку решили более двух тысяч крымских выпускников. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 04.07.2024
2024-07-04T10:57
2024-07-04T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку решили более двух тысяч крымских выпускников. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования. Крымские выпускники пересдают обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу, уточнили в Минобразе.По информации Рособрнадзора, экзамены по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 4 июля, 5 июля выпускники смогут пересдать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. При этом прежний результат участника пересдачи аннулируют.Результаты пересдачи станут известны школьникам не позднее 17 июля. А это значит, что учащиеся смогут подать пакет документов в вузы, поскольку приемная кампания продлится до 25 июля.По данным Рособрнадзора, впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 116 тысяч выпускников в стране.Ранее об изменениях в проведении единого госэкзамена в 2024 году, которые коснутся графиков сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), подсчета баллов, но не форм их проведения рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова. В этом году был пересмотрен график проведения экзаменов таким образом, чтобы до 1 июля выпускники могли получить результаты по всем сданным экзаменам и принять решение о возможности пересдачи, даты которых – 4 и 5 июля.В эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Олег Смолин выразил мнение, что задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена.В Государственную Думу России внесен законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как абитуриентам из новых регионов поступить в вуз СевастополяШкольники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭКак не провалить экзамены – советы психолога
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4.7
96
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образование в крыму и севастополе, егэ, минобраз крыма, крым, новости крыма, школа
В Крыму две тысячи выпускников решили пересдать предмет ЕГЭ

2000 выпускников в Крыму решили пересдать один из предметов ЕГЭ

10:57 04.07.2024 (обновлено: 11:39 04.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСдача ЕГЭ в Симферополе
Сдача ЕГЭ в Симферополе - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку решили более двух тысяч крымских выпускников. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования.
"2001 выпускник текущего года подал заявления на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля. Так, в четверг на пересдачу придут 1177 выпускников, а в пятницу – 824", - рассказали в профильном ведомстве.
Крымские выпускники пересдают обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу, уточнили в Минобразе.
По информации Рособрнадзора, экзамены по русскому языку, информатике, обществознанию, физике, химии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 4 июля, 5 июля выпускники смогут пересдать биологию, географию, литературу, историю, математику базового и профильного уровней и устную часть ЕГЭ по иностранным языкам. При этом прежний результат участника пересдачи аннулируют.
Результаты пересдачи станут известны школьникам не позднее 17 июля. А это значит, что учащиеся смогут подать пакет документов в вузы, поскольку приемная кампания продлится до 25 июля.
По данным Рособрнадзора, впервые пересдать один из предметов ЕГЭ по новому порядку 4 и 5 июля решили более 116 тысяч выпускников в стране.
Ранее об изменениях в проведении единого госэкзамена в 2024 году, которые коснутся графиков сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА), подсчета баллов, но не форм их проведения рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования Елена Санталова. В этом году был пересмотрен график проведения экзаменов таким образом, чтобы до 1 июля выпускники могли получить результаты по всем сданным экзаменам и принять решение о возможности пересдачи, даты которых – 4 и 5 июля.
В эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Госдумы РФ, профессор, доктор философских наук и академик Российской академии образования Олег Смолин выразил мнение, что задания ЕГЭ по литературе, истории и обществознанию слишком формализованы, альтернативой им должна стать классическая форма экзамена.
В Государственную Думу России внесен законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.
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