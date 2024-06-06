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Проект закона об отмене ЕГЭ в России внесен в Госдуму

Проект закона об отмене ЕГЭ в России внесен в Госдуму - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Проект закона об отмене ЕГЭ в России внесен в Госдуму

В Государственную Думу России внесен законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Документ опубликован в думской базе данных. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T10:47

2024-06-06T10:47

2024-06-06T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. В Государственную Думу России внесен законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. Документ опубликован в думской базе данных."Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственных экзаменов", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Если закон будет одобрен депутатами, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Однако в течение четырех лет результаты ЕГЭ, полученные до этого времени, будут действительны и могут быть приняты вузами при приеме на программы бакалавриата и специалитета, следует из проекта закона."Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только "проставлять галочки в клеточках". На ЕГЭ работает память школьника, а не его мышление. В то же время экзамен должен быть основан на применении аналитических знаний и логических рассуждений, а не на простой постановке формул или слов. Таким образом, по факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", - сказано в пояснительной записке.В этом году в Севастополе приняли решение сделать сдачу ЕГЭ и ОГЭ в школах добровольными экзаменами в связи с непростой обстановкой в регионе. При этом в Крыму мера не вводилась. Для крымских выпускников 11 классов основной период государственной итоговой аттестации проходит с 23 мая по 5 июля. Днями пересдачи итогов ГИА определены 4 и 5 июля. Во время основного периода экзаменов будут задействованы 60 пунктов проведения экзамена. По информации ведомства, на итоговую аттестацию в этом году будут сдавать 9256 человек, в том числе 9123 выпускника текущего года. Для 120 участников аттестации с ограниченными возможностями здоровья будут созданы специальные условия прохождения экзамена в 32 пунктах проведения экзамена на дому.Самыми массовыми экзаменами по выбору в этом году стали обществознание – предмет выбрали около 4000 человек, биология – около 1800 человек, история и информатика – по 1300 участников.Основной период государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов пройдет с 21 мая по 2 июля 2024 года. На экзамен зарегистрировано 18 559 девятиклассников, в том числе 649 участников с ограниченными возможностями здоровья.Все пункты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов будут оснащены средствами видеонаблюдения, а также необходимой техникой для осуществления печати и сканирования экзаменационных материалов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как не провалить экзамены – советы психологаВ России отменяют "бакалавров"Что изменится в проведении госаттестации и ЕГЭ для выпускников в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, россия, закон и право, государственная дума рф, новости, образование в россии, общество