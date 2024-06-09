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Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ
Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ
Выпускники из новых регионов России вдвое чаще стали выбирать формат ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T20:28
2024-06-09T20:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Выпускники из новых регионов России вдвое чаще стали выбирать формат ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.По его словам, если число желающих сдавать единый государственный экзамен, а также статистика результатов приблизятся к другим регионам России, ЕГЭ в новых регионах может стать обязательным.В Севастополе в этом году из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольнымиЧитайте также на РИА Новости Крым:Проект закона об отмене ЕГЭ в России внесен в ГосдумуКак не провалить экзамены – советы психологаВ России отменяют "бакалавров"
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РИА Новости Крым
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егэ, рособрнадзор, новости, новые регионы россии, образование в россии, высшее образование, пмэф
Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ

Вдвое чаще стали выбирать формат ЕГЭ школьники из новых регионов России – Рособрнадзор

20:28 09.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фото
Сдача ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Выпускники из новых регионов России вдвое чаще стали выбирать формат ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.

"Право не сдавать ЕГЭ у нас есть в Новороссии и Донбассе, в нескольких областях в прифронтовых зонах, но почему-то дети упорно хотят этот экзамен сдавать. Новороссия и Донбасс – в два раза увеличение по количеству желающих сдавать ЕГЭ по сравнению с прошлым годом", – сказал Музаев на полях ПМЭФ.

По его словам, если число желающих сдавать единый государственный экзамен, а также статистика результатов приблизятся к другим регионам России, ЕГЭ в новых регионах может стать обязательным.
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ЕГЭРособрнадзорНовостиНовые регионы РоссииОбразование в РоссииВысшее образованиеПМЭФ
 
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