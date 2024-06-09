https://crimea.ria.ru/20240609/shkolniki-iz-novykh-regionov-vdvoe-chasche-stali-vybirat-ege-1137977775.html

Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ

Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Школьники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ

Выпускники из новых регионов России вдвое чаще стали выбирать формат ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T20:28

2024-06-09T20:28

2024-06-09T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Выпускники из новых регионов России вдвое чаще стали выбирать формат ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет РИА Новости.По его словам, если число желающих сдавать единый государственный экзамен, а также статистика результатов приблизятся к другим регионам России, ЕГЭ в новых регионах может стать обязательным.В Севастополе в этом году из-за украинских атак ЕГЭ и ОГЭ сделали добровольнымиЧитайте также на РИА Новости Крым:Проект закона об отмене ЕГЭ в России внесен в ГосдумуКак не провалить экзамены – советы психологаВ России отменяют "бакалавров"

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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