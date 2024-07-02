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В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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В Феодосии будут стрелять
В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.07.2024
В Феодосии будут стрелять
В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает администрация города. РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T11:58
2024-07-02T11:58
феодосия
учения
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает администрация города."Сегодня, 2 июля, до 13.00 будут проходить учебные стрельбы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие.Тренировки военных также проходили в Феодосии 29 июня.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения - этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: власти объяснили причинуЭвакуация в центре Симферополя не связана с пожаром и учениями – МЧССтрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска
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РИА Новости Крым
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96
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феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
В Феодосии будут стрелять

Учебные стрельбы пройдут во вторник в Феодосии

11:58 02.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает администрация города.
"Сегодня, 2 июля, до 13.00 будут проходить учебные стрельбы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.
Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие.
Тренировки военных также проходили в Феодосии 29 июня.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения - этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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ФеодосияУченияВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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