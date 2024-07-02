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В Феодосии будут стрелять

В Феодосии будут стрелять - РИА Новости Крым, 02.07.2024

В Феодосии будут стрелять

В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает администрация города. РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T11:58

2024-07-02T11:58

2024-07-02T11:58

феодосия

учения

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает администрация города."Сегодня, 2 июля, до 13.00 будут проходить учебные стрельбы", - говорится в сообщении официального Telegram-канала.Власти просят жителей и гостей города сохранять спокойствие.Тренировки военных также проходили в Феодосии 29 июня.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения - этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко: власти объяснили причинуЭвакуация в центре Симферополя не связана с пожаром и учениями – МЧССтрельбы из артустановки идут в Военной гавани Новороссийска

феодосия

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, учения, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым