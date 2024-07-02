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Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей
Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей
В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв газа на ул. Артема, 150. Погиб один человек и семь пострадали, в том числе дети. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T11:21
2024-07-02T11:54
происшествия
башкортостан
взрыв
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв газа на ул. Артема, 150. Погиб один человек и семь пострадали, в том числе дети. Об этом сообщает администрация города. Власти города уточняют, что взрыв произошел около полудня по местному времени при неосторожном обращении с бытовым газом. На месте происшествия создан оперативный штаб. Возглавляет его глава администрации города Рустем Газизов. "Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются", - добавляют в администрации Стерлитамака.В МЧС России уточнили, что погибшая - женщина. Пожарными и спасателями эвакуированы около 80 жильцов дома. Причина произошедшего устанавливается.Прокуратура г. Стерлитамак проводит проверку в связи с инцидентом."В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования", - говорится в сообщении ведомства.В конце июня в Ростовской области произошел взрыв бытового баллонного газа. Огонь распространился на кровли двух соседних домов. Один человек после взрыва был госпитализирован с ожогами.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известноПри взрыве газа в Татарстане погиб человекГорели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке
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РИА Новости Крым
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происшествия, башкортостан, взрыв, газ
Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей

Один человек погиб и семь пострадали в результате взрыва газа в Стерлитамаке

11:21 02.07.2024 (обновлено: 11:54 02.07.2024)
 
© МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке
Взрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв газа на ул. Артема, 150. Погиб один человек и семь пострадали, в том числе дети. Об этом сообщает администрация города.

"По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 7 человек, из них двое – это дети. Один совершеннолетний погиб", - говорится в сообщении.

Власти города уточняют, что взрыв произошел около полудня по местному времени при неосторожном обращении с бытовым газом.
© МЧС РоссииВзрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке
Взрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке
© МЧС России
Взрыв газа в жилом доме в Стерлитамаке
На месте происшествия создан оперативный штаб. Возглавляет его глава администрации города Рустем Газизов.
"Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются", - добавляют в администрации Стерлитамака.
В МЧС России уточнили, что погибшая - женщина. Пожарными и спасателями эвакуированы около 80 жильцов дома. Причина произошедшего устанавливается.
Прокуратура г. Стерлитамак проводит проверку в связи с инцидентом.
"В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования", - говорится в сообщении ведомства.
В конце июня в Ростовской области произошел взрыв бытового баллонного газа. Огонь распространился на кровли двух соседних домов. Один человек после взрыва был госпитализирован с ожогами.
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ПроисшествияБашкортостанВзрывГаз
 
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