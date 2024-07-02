https://crimea.ria.ru/20240702/vzryv-gaza-v-sterlitamake-odin-chelovek-pogib-i-postradali-dvoe-detey-1138524074.html

Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей

Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Взрыв в Стерлитамаке: один человек погиб и пострадали двое детей

В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв газа на ул. Артема, 150. Погиб один человек и семь пострадали, в том числе дети. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T11:21

2024-07-02T11:21

2024-07-02T11:54

происшествия

башкортостан

взрыв

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. В городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв газа на ул. Артема, 150. Погиб один человек и семь пострадали, в том числе дети. Об этом сообщает администрация города. Власти города уточняют, что взрыв произошел около полудня по местному времени при неосторожном обращении с бытовым газом. На месте происшествия создан оперативный штаб. Возглавляет его глава администрации города Рустем Газизов. "Работают все экстренные службы города: аварийно-спасательные службы, три единицы пожарной техники и три скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются", - добавляют в администрации Стерлитамака.В МЧС России уточнили, что погибшая - женщина. Пожарными и спасателями эвакуированы около 80 жильцов дома. Причина произошедшего устанавливается.Прокуратура г. Стерлитамак проводит проверку в связи с инцидентом."В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации и ремонте газового оборудования", - говорится в сообщении ведомства.В конце июня в Ростовской области произошел взрыв бытового баллонного газа. Огонь распространился на кровли двух соседних домов. Один человек после взрыва был госпитализирован с ожогами.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известноПри взрыве газа в Татарстане погиб человекГорели кухня и балкон: в Феодосии ликвидировали пожар в многоэтажке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, башкортостан, взрыв, газ