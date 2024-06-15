https://crimea.ria.ru/20240615/silnyy-pozhar-na-gazoprovode-pod-saratovom--chto-izvestno-1138137558.html

Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известно

Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известно

Причина сильного пожара на газопроводе в Саратовской области – разгерметизация из-за аномальной жары, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T16:03

2024-06-15T16:03

2024-06-15T16:06

саратов

происшествия

роман бусаргин

новости

пожар

саратовская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Причина сильного пожара на газопроводе в Саратовской области – разгерметизация из-за аномальной жары, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.В субботу ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали видео крупного пожара на газохранилище в Татищевском районе области. Столб огня виден на несколько километров. По данным очевидцев, пожару предшествовал мощный взрыв. Информации о пострадавших пока нет.По его словам, в настоящий момент ландшафтный пожар локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы. Газопровод перекрыт.Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие. Он заверил, что специалисты в ближайшее время ликвидируют возгорание.В апреле в городе Нурлат Республики Татарстан произошел взрыв газового баллона в одном из жилых домов. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.

саратов

саратовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратов, происшествия, роман бусаргин, новости, пожар, саратовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)