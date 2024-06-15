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Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известно
Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известно - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известно
Причина сильного пожара на газопроводе в Саратовской области – разгерметизация из-за аномальной жары, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T16:03
2024-06-15T16:06
саратов
происшествия
роман бусаргин
новости
пожар
саратовская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Причина сильного пожара на газопроводе в Саратовской области – разгерметизация из-за аномальной жары, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.В субботу ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали видео крупного пожара на газохранилище в Татищевском районе области. Столб огня виден на несколько километров. По данным очевидцев, пожару предшествовал мощный взрыв. Информации о пострадавших пока нет.По его словам, в настоящий момент ландшафтный пожар локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы. Газопровод перекрыт.Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие. Он заверил, что специалисты в ближайшее время ликвидируют возгорание.В апреле в городе Нурлат Республики Татарстан произошел взрыв газового баллона в одном из жилых домов. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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саратов, происшествия, роман бусаргин, новости, пожар, саратовская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Сильный пожар на газопроводе под Саратовом – что известно

Пожар на газопроводе в Саратовской области произошел из-за аномальной жары – губернатор

16:03 15.06.2024 (обновлено: 16:06 15.06.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобиль пожарной службы на подъезде к месту крушения самолета
Автомобиль пожарной службы на подъезде к месту крушения самолета - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Причина сильного пожара на газопроводе в Саратовской области – разгерметизация из-за аномальной жары, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
В субботу ряд СМИ и Telegram-каналов опубликовали видео крупного пожара на газохранилище в Татищевском районе области. Столб огня виден на несколько километров. По данным очевидцев, пожару предшествовал мощный взрыв. Информации о пострадавших пока нет.

"На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение", – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящий момент ландшафтный пожар локализован. Происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы. Газопровод перекрыт.
Губернатор призвал граждан сохранять спокойствие. Он заверил, что специалисты в ближайшее время ликвидируют возгорание.
В апреле в городе Нурлат Республики Татарстан произошел взрыв газового баллона в одном из жилых домов. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
 
СаратовПроисшествияРоман БусаргинНовостиПожарСаратовская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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