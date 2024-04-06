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При взрыве газа в Татарстане погиб человек
При взрыве газа в Татарстане погиб человек - РИА Новости Крым, 06.04.2024
При взрыве газа в Татарстане погиб человек
Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T23:49
2024-04-06T23:49
2024-04-06T23:51
татарстан
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека.Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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татарстан, пожар, взрыв, газ, новости
При взрыве газа в Татарстане погиб человек
При пожаре после взрыва газового баллона в Татарстане погиб человек
23:49 06.04.2024 (обновлено: 23:51 06.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека.
"По уточненной информации в результате происшествия пострадали три человека, из которых один погиб. Группировка сил и средств увеличена до 40 человек и 12 единиц техники. Работы на месте продолжаются", - говорится в сообщении.
Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда.
МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.