https://crimea.ria.ru/20240406/pri-pozhare-posle-vzryva-gaza-v-tatarstane-pogib-1-chelovek-1136340982.html

При взрыве газа в Татарстане погиб человек

При взрыве газа в Татарстане погиб человек - РИА Новости Крым, 06.04.2024

При взрыве газа в Татарстане погиб человек

Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T23:49

2024-04-06T23:49

2024-04-06T23:51

татарстан

пожар

взрыв

газ

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Один человек погиб, еще два пострадали в результате пожара, которой произошел после взрыва газового баллона в жилом доме в городе Нурлат в Татарстане, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в минздраве Татарстана сообщали, что в результате происшествия пострадали два человека.Пожар произошел вечером в субботу в городе Нурлат в Татарстане, горел многоквартирный двухэтажный жилой дом после хлопка газовоздушной смеси, разрушились наружные стены, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. По последним данным МЧС РФ, открытое горение уже ликвидировано, из-под завалов спасли одного человека, еще три человека были эвакуированы из подъезда. МЧС также сообщало, что причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона при установке натяжных потолков.

татарстан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татарстан, пожар, взрыв, газ, новости