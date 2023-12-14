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Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование
Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование
Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T09:04
2023-12-14T09:11
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times.За принятие документа проголосовали 221 законодатель, 212 не поддержали резолюцию. Как отмечает издание, голоса разделились по партийной линии: все республиканцы проголосовали за одобрение расследования, а все демократы – против.Решение Палаты представителей позволяет продолжить расследование в отношении американского президента и членов его семьи, инициированное в прошлом году Кевином Маккарти, который на тот момент занимал пост спикера. Бюджетный, надзорный и судебный комитеты должны выяснить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.Республиканцы заявили, что голосование было необходимо, чтобы предоставить им все полномочия для продолжения расследования на фоне ожидаемых судебных исков со стороны Белого дома. Председатель комитета по регламенту, республиканец Том Коул заявил, что голосование является в большей степени процедурным шагом, направленным на укрепление следственных полномочий Палаты представителей.Сам Джо Байден назвал расследование "политическим трюком"."Вместо того чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью", – заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФСША в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
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РИА Новости Крым
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, политика, конгресс сша, в мире, новости
Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование

Палата представителей Конгресса США одобрила расследование по импичменту Байдена

09:04 14.12.2023 (обновлено: 09:11 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times.
За принятие документа проголосовали 221 законодатель, 212 не поддержали резолюцию. Как отмечает издание, голоса разделились по партийной линии: все республиканцы проголосовали за одобрение расследования, а все демократы – против.
Решение Палаты представителей позволяет продолжить расследование в отношении американского президента и членов его семьи, инициированное в прошлом году Кевином Маккарти, который на тот момент занимал пост спикера. Бюджетный, надзорный и судебный комитеты должны выяснить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.
Республиканцы заявили, что голосование было необходимо, чтобы предоставить им все полномочия для продолжения расследования на фоне ожидаемых судебных исков со стороны Белого дома. Председатель комитета по регламенту, республиканец Том Коул заявил, что голосование является в большей степени процедурным шагом, направленным на укрепление следственных полномочий Палаты представителей.
Оппоненты американского лидера подозревают Байдена и его сыновей Хантера и Джеймса в коррупции, полагая, что он и его семья содействовали иностранным компаниям и частным лицам, создавая для них преференции на американском рынке и за его пределами.
Сам Джо Байден назвал расследование "политическим трюком".
"Вместо того чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью", – заявил он.
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