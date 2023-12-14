https://crimea.ria.ru/20231214/impichment-baydena-palata-predstaviteley-dala-dobro-na-rassledovanie-1133525928.html

Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование

Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Импичмент Байдена: Палата представителей дала добро на расследование

Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T09:04

2023-12-14T09:04

2023-12-14T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Об этом сообщает The New York Times.За принятие документа проголосовали 221 законодатель, 212 не поддержали резолюцию. Как отмечает издание, голоса разделились по партийной линии: все республиканцы проголосовали за одобрение расследования, а все демократы – против.Решение Палаты представителей позволяет продолжить расследование в отношении американского президента и членов его семьи, инициированное в прошлом году Кевином Маккарти, который на тот момент занимал пост спикера. Бюджетный, надзорный и судебный комитеты должны выяснить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.Республиканцы заявили, что голосование было необходимо, чтобы предоставить им все полномочия для продолжения расследования на фоне ожидаемых судебных исков со стороны Белого дома. Председатель комитета по регламенту, республиканец Том Коул заявил, что голосование является в большей степени процедурным шагом, направленным на укрепление следственных полномочий Палаты представителей.Сам Джо Байден назвал расследование "политическим трюком"."Вместо того чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью", – заявил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Время действовать: эксперт об итогах встречи Зеленского и Байдена для РФСША в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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