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Камала Харрис заявила об участии в президентской гонке в США
Камала Харрис заявила об участии в президентской гонке в США - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Камала Харрис заявила об участии в президентской гонке в США
Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, после того как... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T07:34
2024-07-22T07:34
2024-07-22T08:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, после того как глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру.Как сообщает РИА Новости, в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост главы государства.По данным CNN, ее кандидатуру поддержали по меньшей мере 27 из 47 сенаторов от Демпартии. Кроме того, в поддержку выдвижения Харрис выступили по меньшей мере 60 демократов в палате представителей.Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X назвал нового кандидата в президенты от демократов "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса.В воскресенье президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.Читайте также на РИА Новости Крым:В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену БайденуБайден уже вышел из гонки и выборы проиграны - экспертТрамп выбрал своего кандидата в вице-президенты
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), выборы президента сша, камала харрис, в мире, политика, новости
Камала Харрис заявила об участии в президентской гонке в США
Камала Харрис заявила о вступлении в борьбу за пост президента США
07:34 22.07.2024 (обновлено: 08:10 22.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Действующий вице-президент США Камала Харрис заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты страны от Демократической партии, после того как глава государства Джо Байден снял свою кандидатуру.
"Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию. У нас есть 107 дней до дня выборов. Вместе мы будем бороться. И вместе мы победим", – приводит слова Харрис газета The New York Times.
Как сообщает РИА Новости, в Федеральную избирательную комиссию США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост главы государства.
По данным CNN, ее кандидатуру поддержали по меньшей мере 27 из 47 сенаторов от Демпартии. Кроме того, в поддержку выдвижения Харрис выступили по меньшей мере 60 демократов в палате представителей.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X назвал нового кандидата в президенты от демократов "марионеткой" Александра Сороса – сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса.
В воскресенье президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки
, поддержав кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.
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