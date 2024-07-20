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В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену - РИА Новости Крым, 20.07.2024
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В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену
В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену - РИА Новости Крым, 20.07.2024
В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену
В Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента страны Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену американскому... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T20:37
2024-07-20T20:38
сша
выборы
камала харрис
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента страны Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену американскому лидеру Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки, передает телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров.Как уточняется, речь не идет о внезапном решении членов партии объединиться против главы Белого дома в поддержку Харрис, просто нарастающая усталость от неопределенности из-за перспектив его дальнейшего участия в гонке "превращается в консенсус" по кандидатуре вице-президента."Мечты о том, что она выступит более активно и энергично против Дональда Трампа, пускают корни… если ситуация внезапно изменится, то как сообщили CNN два десятка ведущих демократических политиков и функционеров, они не могут реально представить какой-либо иной исход", - отмечается телеканал.Также подчеркивается, что сторонники идею замены Байдена на Харрис уверены в неспособности кого-либо из "серьезных" конкурентов бросить ей вызов.Ранее газета Politico сообщала, что высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить Байдена из предвыборной гонки, что разозлило ближайший круг президента. По словам источников, некоторые приближенные к президенту начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход Байдена в отставку.На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок.Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://crimea.ria.ru/20240719/bayden-uzhe-vyshel-iz-gonki-i-vybory-proigrany---ekspert-1138997527.html
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сша, выборы, камала харрис, джозеф байден, президент сша (joseph biden), новости, в мире
В Демократической партии США усилилась поддержка Харрис на замену Байдену

CNN: в Демократической партии США усиливается поддержка Харрис на замену Байдену

20:37 20.07.2024 (обновлено: 20:38 20.07.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Демократической партии США усиливается поддержка вице-президента страны Камалы Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену американскому лидеру Джо Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки, передает телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров.
"Никто точно не знает, каким будет процесс выбора нового кандидата, если бы Джо Байден уйдет, но многие демократы утверждают, что с большей вероятностью, чем когда-либо раньше кандидатом станет вице-президент Камала Харрис", - говорится в публикации.
Как уточняется, речь не идет о внезапном решении членов партии объединиться против главы Белого дома в поддержку Харрис, просто нарастающая усталость от неопределенности из-за перспектив его дальнейшего участия в гонке "превращается в консенсус" по кандидатуре вице-президента.
"Мечты о том, что она выступит более активно и энергично против Дональда Трампа, пускают корни… если ситуация внезапно изменится, то как сообщили CNN два десятка ведущих демократических политиков и функционеров, они не могут реально представить какой-либо иной исход", - отмечается телеканал.
Также подчеркивается, что сторонники идею замены Байдена на Харрис уверены в неспособности кого-либо из "серьезных" конкурентов бросить ей вызов.
Ранее газета Politico сообщала, что высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить Байдена из предвыборной гонки, что разозлило ближайший круг президента. По словам источников, некоторые приближенные к президенту начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход Байдена в отставку.
На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок.
Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Вчера, 19:19Радио "Спутник в Крыму"
Байден уже вышел из гонки и выборы проиграны - эксперт
 
СШАВыборыКамала ХаррисДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)НовостиВ мире
 
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