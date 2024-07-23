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Байден уже умирает как президент – политолог

Байден уже умирает как президент – политолог - РИА Новости Крым, 23.07.2024

Байден уже умирает как президент – политолог

Даже если слухи о кончине президента США Джо Байдена будут опровергнуты его появлением на публике, он уже "умирает" как глава государства. Такое мнение в эфире... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T20:20

2024-07-23T20:20

2024-07-23T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Даже если слухи о кончине президента США Джо Байдена будут опровергнуты его появлением на публике, он уже "умирает" как глава государства. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.В частности, эксперт обратил внимание на то, что американский лидер делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, предусмотренных американским законом о поддержке Украины, включая положения о конфискации суверенных российских активов"Это говорит о том, что Байден не в состоянии все эти процессы даже формально возглавлять и поэтому передает свои функции подчиненным. Если проводить аналогию с организмом человека, то у него "отмирают" различные жизненные функции, и поддержанием жизни занимаются соответствующие приборы жизнеобеспечения. По сути дела, Байден постепенно умирает как президент", - сказал Никифоров.По мнению политолога, отказ Байдена участвовать в президентской гонке уже является констатацией того, что он не в состоянии исполнять даже свои президентские обязанности.По словам аналитика, вице-президент Камала Харрис имеет значительные шансы не только поучаствовать в президентских выборах в качестве кандидата в президенты, но еще и в качестве действующего главы государства, учитывая состояние Байдена. Такая вероятность будет сохраняться до последнего дня перед президентскими выборами, полагает Никифоров.При этом, по его мнению, у Харрис крайне мало шансов победить Дональда Трампа на выборах, и это понимают боссы Демократической партии, значительная часть которых не поддерживают кандидатуру действующего вице-президента.Выборы в США и судьба УкраиныСудьба Украины после выборов в США определенно изменится, но насколько и в какую сторону – этот вопрос остается открытым, считает эксперт."Байден сейчас олицетворяет партию войны, которая создала целую систему каналов, по которым они направляют средства на Украину, получают откаты, заключают сделки с поставщиками вооружений. Это целая система отношений. Кто бы ни пришел им на смену, значительную часть этих коммуникаций придется выстраивать заново. И тут возникает вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки Украины", – указал Никифоров.По мнению политолога, не исключен сценарий, при котором США выйдут из "украинского проекта" максимально сохранив лицо, и переключатся на другую горячую точку на карте мира, чтобы провести "маленькую победоносную войну" и "вернуть Америке престиж".В то же время возможен и вариант, при котором в случае победы Трампа Украину начнут еще сильнее накачивать оружием и интенсифицировать конфликт – в соответствии с предложенным экс-главой МИД Британии Борисом Джонсоном "мирным планом".В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине >>"На каком варианте остановятся те, кто сменит Байдена – вопрос открытый. Думаю, тот же Трамп еще сам не знает однозначного ответа на него. Его будут тащить в разные стороны. Нам кажется рациональнее первый вариант, при котором Украину бросают и добиваются "триумфа" где-то в другом месте. Но кто знает, куда эта "кривая американской мечты" выведет", - заключил аналитик.Слухи о смерти БайденаВ США вот уже несколько дней обеспокоены исчезновением Джо Байдена. 18 июля стало известно, что Байден ушел на карантин из-за коронавируса и с тех пор на публике ни разу не появился. Согласно официальной информации, он находится на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр. Представители Республиканской партии потребовали от властей на фоне спекуляций в соцсетях о якобы смерти Байдена предоставить доказательства, что тот жив.В Белом доме 22 июня заявили, что президент провел в понедельник несколько встреч в дистанционном режиме с чиновниками, отвечающими за безопасность. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что самочувствие главы государства улучшилось, он быстро выздоравливает. В свою очередь, лечащий врач Байдена отметил, что симптомы коронавируса у его пациента "почти полностью прошли". При этом личного обращения к гражданам до сих пор не было, как и подписания определенных документов.Некоторые американские журналисты и эксперты высказали предположение, что действующий глава государства скончался.В воскресенье Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание от Демократической партии, но намерен выполнять обязанности до конца срока.При этом глава Белого дома поддержал кандидатуру Камалы Харрис на президентских выборах.Читайте также на РИА Новости Крым:Шансы на президентство: куда Харрис может завести СШАПутин о предвыборной ситуации в США: Россия не вмешиваетсяРазвалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение

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