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В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине
В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине - РИА Новости Крым, 22.07.2024
В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине
Признание Крыма российским является едва ли ни единственным позитивным моментом предложенного экс-премьером Британии Борисом Джонсоном плана по урегулированию... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T13:07
2024-07-22T13:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским является едва ли ни единственным позитивным моментом предложенного экс-премьером Британии Борисом Джонсоном плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Джонсон ранее выступил с инициативой по урегулированию украинского кризиса. В частности, согласно предложению политика, Запад и Украина должны отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но остановившись на требовании вернуться на рубежи 24 февраля 2022 года. В качестве "компенсации" Москве Джонсон предлагает обеспечить на Украине "особые меры защиты для носителей русского языка", а отношения России с Западом должны быть восстановлены до того уровня, когда Москва была "важным партнером" НАТО и членом G8. При этом Украину, по словам Джонсона, нужно обязательно принять в ЕС и НАТО.По словам главы крымского парламента, эти предложения бывшего британского премьера "адекватны только интеллектуальному уровню Бориса Джонсона".Единственный позитив в этих новых инициативах можно увидеть только в том, что влиятельные силы на Западе начинают всерьез обсуждать тему переговоров с Россией, добавил политик.По мнению Константинова, Запад постепенно движется к выработке "реалистичной позиции американской стороны на будущих переговорах". Однако, считает он, эта тема "созреет" не ранее конца текущего года и инициировать ее может только новый хозяин Белого дома."Те, кто с высокой долей вероятности, придет на смену Джо Байдену, считают Украину разменной монетой в глобальной политической игре. Мы, стремясь обеспечить свою безопасность со стороны Европы, рассматриваем это несостоявшееся государство примерно так же. А это дает шанс на достижение договоренности с учетом наших условий", - заключил председатель Госсовета РК.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, в том числе урегулирование кризиса на Украине, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России.При этом итоговое решение по Украине обязано учитывать реалии, не только на земле, но и в общественной жизни, подчеркнул министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский допустил возможность переговоров с ПутинымЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – КремльКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение
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владимир константинов, россия, нато, борис джонсон, крым, дональд трамп, сша, великобритания, новости, мнения
В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине

Константинов назвал признание Крыма единственным позитивом в "мирном плане" Джонсона

13:07 22.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским является едва ли ни единственным позитивным моментом предложенного экс-премьером Британии Борисом Джонсоном плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Джонсон ранее выступил с инициативой по урегулированию украинского кризиса. В частности, согласно предложению политика, Запад и Украина должны отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но остановившись на требовании вернуться на рубежи 24 февраля 2022 года. В качестве "компенсации" Москве Джонсон предлагает обеспечить на Украине "особые меры защиты для носителей русского языка", а отношения России с Западом должны быть восстановлены до того уровня, когда Москва была "важным партнером" НАТО и членом G8. При этом Украину, по словам Джонсона, нужно обязательно принять в ЕС и НАТО.
"Запад устами Бориса Джонсона озвучил новую "формулу мира" на Украине. Скорее всего, "формула Джонсона" согласована с Трампом. Для нас знаковым в этих предложениях является тот пункт, согласно которому Крым признается составной частью России. Но это – чуть ли не единственный приятный момент", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По словам главы крымского парламента, эти предложения бывшего британского премьера "адекватны только интеллектуальному уровню Бориса Джонсона".
Единственный позитив в этих новых инициативах можно увидеть только в том, что влиятельные силы на Западе начинают всерьез обсуждать тему переговоров с Россией, добавил политик.
По мнению Константинова, Запад постепенно движется к выработке "реалистичной позиции американской стороны на будущих переговорах". Однако, считает он, эта тема "созреет" не ранее конца текущего года и инициировать ее может только новый хозяин Белого дома.
"Те, кто с высокой долей вероятности, придет на смену Джо Байдену, считают Украину разменной монетой в глобальной политической игре. Мы, стремясь обеспечить свою безопасность со стороны Европы, рассматриваем это несостоявшееся государство примерно так же. А это дает шанс на достижение договоренности с учетом наших условий", - заключил председатель Госсовета РК.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, в том числе урегулирование кризиса на Украине, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России.
При этом итоговое решение по Украине обязано учитывать реалии, не только на земле, но и в общественной жизни, подчеркнул министр.
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