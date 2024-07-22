https://crimea.ria.ru/20240722/v-krymu-nazvali-pozitivnyy-aspekt-mirnogo-plana-dzhonsona-po-ukraine-1139044624.html

В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине

В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине - РИА Новости Крым, 22.07.2024

В Крыму назвали позитивный аспект "мирного плана" Джонсона по Украине

Признание Крыма российским является едва ли ни единственным позитивным моментом предложенного экс-премьером Британии Борисом Джонсоном плана по урегулированию... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T13:07

2024-07-22T13:07

2024-07-22T13:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Признание Крыма российским является едва ли ни единственным позитивным моментом предложенного экс-премьером Британии Борисом Джонсоном плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Джонсон ранее выступил с инициативой по урегулированию украинского кризиса. В частности, согласно предложению политика, Запад и Украина должны отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но остановившись на требовании вернуться на рубежи 24 февраля 2022 года. В качестве "компенсации" Москве Джонсон предлагает обеспечить на Украине "особые меры защиты для носителей русского языка", а отношения России с Западом должны быть восстановлены до того уровня, когда Москва была "важным партнером" НАТО и членом G8. При этом Украину, по словам Джонсона, нужно обязательно принять в ЕС и НАТО.По словам главы крымского парламента, эти предложения бывшего британского премьера "адекватны только интеллектуальному уровню Бориса Джонсона".Единственный позитив в этих новых инициативах можно увидеть только в том, что влиятельные силы на Западе начинают всерьез обсуждать тему переговоров с Россией, добавил политик.По мнению Константинова, Запад постепенно движется к выработке "реалистичной позиции американской стороны на будущих переговорах". Однако, считает он, эта тема "созреет" не ранее конца текущего года и инициировать ее может только новый хозяин Белого дома."Те, кто с высокой долей вероятности, придет на смену Джо Байдену, считают Украину разменной монетой в глобальной политической игре. Мы, стремясь обеспечить свою безопасность со стороны Европы, рассматриваем это несостоявшееся государство примерно так же. А это дает шанс на достижение договоренности с учетом наших условий", - заключил председатель Госсовета РК.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, в том числе урегулирование кризиса на Украине, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России.При этом итоговое решение по Украине обязано учитывать реалии, не только на земле, но и в общественной жизни, подчеркнул министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский допустил возможность переговоров с ПутинымЧисло сторонников переговоров с Россией на Украине будет расти – КремльКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение

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владимир константинов, россия, нато, борис джонсон, крым, дональд трамп, сша, великобритания, новости, мнения