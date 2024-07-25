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Харрис официально заявила об участии в президентских выборах в США

Харрис официально заявила об участии в президентских выборах в США - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Харрис официально заявила об участии в президентских выборах в США

Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первый видеоролик своей предвыборной кампании, объявив о намерении участвовать в выборах главы государства. РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T15:20

2024-07-25T15:20

2024-07-25T15:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Вице-президент США Камала Харрис опубликовала первый видеоролик своей предвыборной кампании, объявив о намерении участвовать в выборах главы государства.Политик опубликовала свой первый агитационный ролик со слоганом "Харрис в президенты". В видео фигурируют ее главный оппонент на предстоящих выборах Дональд Трамп, а также его соратник, кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс. Они, как заявляется в ролике, хотят сделать из США "страну хаоса, страха и ненависти", а те избиратели, кто проголосуют за Харрис, якобы "выберут свободу".21 июля Джо Байден заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов.25 июля Байден выступил с обращением к нации. Он объяснил решение оставить предвыборную гонку тем, что "настало время передать эстафету молодому поколению". Байден заявил, что сделал выбор в пользу вице-президента Камалы Харрис, назвав ее "опытным, жестким и способным" политиком.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден уже умирает как президент – политологШансы на президентство: куда Харрис может завести СШАВ Кремле отреагировали на отказ Байдена от предвыборной гонки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, выборы, сша, политика, в мире, новости