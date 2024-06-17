https://crimea.ria.ru/20240617/karibskiy-krizis-20-ekspert-otsenil-vizit-korabley-rossii-na-kubu-1138123942.html

Карибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу

Карибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Карибский кризис 2.0: эксперт оценил визит кораблей России на Кубу

Заход российских кораблей в главный порт Кубы носит предупредительный характер и не является чем-то вроде Карибского кризиса 2.0, который мог бы начаться,... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-17T08:53

2024-06-17T08:53

2024-06-16T23:08

радио "спутник в крыму"

куба

россия

александр гусев

политика

безопасность

в мире

мнения

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Заход российских кораблей в главный порт Кубы носит предупредительный характер и не является чем-то вроде Карибского кризиса 2.0, который мог бы начаться, размести РФ в Гаване свою военную базу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.На днях в Гавану прибыл отряд кораблей Северного флота, в том числе фрегат "Адмирал Горшков", имеющий на вооружении гиперзвуковые ракеты "Циркон". Экс-президент США Дональд Трамп назвал это немыслимым.По мнению Гусева, ни Трампу, ни нынешнему президенту Штатов Джо Байдену, и вообще не Америке решать, где находиться кораблям России. Тем более в условиях всех тех угроз для РФ, которые продолжает создавать Америка, используя в том числе украинский конфликт."Пусть он (Трамп - ред.) думает о 1351 военной базе и учебном центре Соединенных Штатов, которые разбросаны по всему миру, а не о наших четырех судах. Общая численность американских войск – 650 тысяч человек, находящихся в этих точках земного шара", – заметил Гусев.Эксперт подчеркнул, что речь не идет о начале своего рода Карибского кризиса 2.0 в связи с прибытием кораблей РФ на Кубу. В Гаване они появились в рамках официального визита с 12 по 17 июня, о чем все знали, "никто не прятался", подчеркнул Гусев.В то же время, безусловно, это своеобразный и сильный ответ России Соединенным Штатам, который услышан, считает он.По мнению Гусева, Россия продолжит "поддерживать те страны, которым не нравятся США" и которые готовы сотрудничать в том числе в военной сфере.Но именно такой путь избрали США, стремясь создать на Украине свой плацдарм, заметил он.Несмотря на то, что врагов у России достаточно, есть и друзья, и страны, готовые наладить сотрудничество. Гусев напомнил, что ранее была озвучена тема вступления Мексики в состав БРИКС. "Вот Таиланд заявил (о намерении вступить), и возможно, Мексика войдет, посмотрим", – предположил он. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО планирует создать в Европе три крупные военные базы для поставки оружия Киеву. Читайте также на РИА Новости Крым: Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на КубеПутин выразил надежду на успешное участие Кубы в роли наблюдателя ЕАЭСЯдерные учения РФ - военные произвели электронные ракетные пуски

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куба, россия, александр гусев, политика, безопасность, в мире, мнения, армия и флот