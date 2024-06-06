https://crimea.ria.ru/20240606/rossiyskie-boevye-korabli-pribudut-na-kubu-12-iyunya-1137924490.html
Российские боевые корабли идут на Кубу
Российские боевые корабли идут на Кубу - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Российские боевые корабли идут на Кубу
Отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщило Министерство иностранных дел Кубы. РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T21:59
2024-06-06T21:59
2024-06-06T22:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщило Министерство иностранных дел Кубы.В Гаване отметили, что прибытие российских судов отвечает дружественным отношениям между Кубой и Россией, а также строго соответствует международным правилам. Там подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.В МИД добавили, что российские моряки выполнят программу мероприятий, которая включает визиты вежливости к командующему Военном-морским флотом и губернатору Гаваны. Кроме того, они посетят места, представляющие исторический и культурный интерес.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, куба, вмф, армия и флот, учения, новости
Российские боевые корабли идут на Кубу
МИД Кубы: отряд из четырех кораблей ВМФ России посетит порт Гаваны 12-17 июня
21:59 06.06.2024 (обновлено: 22:00 06.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщило Министерство иностранных дел Кубы.
"В период с 12 по 17 июня 2024 года порт Гавана с официальным визитом посетит отряд Военно-морского флота Российской Федерации в составе четырех кораблей: фрегат "Горшков", АПЛ "Казань", нефтяной танкер "Пашин" и спасательный буксир "Николай Чикер", — говорится в коммюнике на сайте ведомства.
В Гаване отметили, что прибытие российских судов отвечает дружественным отношениям между Кубой и Россией, а также строго соответствует международным правилам. Там подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.
В МИД добавили, что российские моряки выполнят программу мероприятий, которая включает визиты вежливости к командующему Военном-морским флотом и губернатору Гаваны. Кроме того, они посетят места, представляющие исторический и культурный интерес.