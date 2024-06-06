https://crimea.ria.ru/20240606/rossiyskie-boevye-korabli-pribudut-na-kubu-12-iyunya-1137924490.html

Российские боевые корабли идут на Кубу

Российские боевые корабли идут на Кубу - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Российские боевые корабли идут на Кубу

Отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщило Министерство иностранных дел Кубы. РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T21:59

2024-06-06T21:59

2024-06-06T22:00

россия

куба

вмф

армия и флот

учения

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/06/1137924379_0:53:1102:673_1920x0_80_0_0_79d767c6ecc99ab72457848d378d166e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Отряд из четырех кораблей российского Военно-морского флота прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня, сообщило Министерство иностранных дел Кубы.В Гаване отметили, что прибытие российских судов отвечает дружественным отношениям между Кубой и Россией, а также строго соответствует международным правилам. Там подчеркнули, что ни один из кораблей не несет ядерного оружия и их стоянка не представляет угрозы для региона.В МИД добавили, что российские моряки выполнят программу мероприятий, которая включает визиты вежливости к командующему Военном-морским флотом и губернатору Гаваны. Кроме того, они посетят места, представляющие исторический и культурный интерес.

россия

куба

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, куба, вмф, армия и флот, учения, новости