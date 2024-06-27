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В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно

В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно - РИА Новости Крым, 27.06.2024

В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно

Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела этой... РИА Новости Крым, 27.06.2024

2024-06-27T13:27

2024-06-27T13:27

2024-06-27T13:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны. Об этом заявили в российском МИД.Что происходит в БоливииВ среду военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по данным местных СМИ, был уволен с поста командующего армией, попытались прорваться в президентский дворец.Беспорядки на площади Ла-Паса длились около трех часов. Все это время боливийский лидер был на своем рабочем месте, во дворце. Он обратился к нации и назначил новое военное командование, генералы призвали солдат покинуть площадь. Их приказ был выполнен.Генерала Сунигу, генерала ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирала Хуана Арнес Сальвадора задержали. Президент Боливии лично встретился и переговорил с генералом Сунигой.Генпрокуратура Боливии обвиняет генерала-мятежника в терроризме и вооруженном бунте. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии, заявил министр юстиции страны Иван Лима Магне.На данный момент ситуация в вооруженных силах Боливии находится под контролем, заверил министр обороны страны Эдмундо Новильо.Россия осуждает попытку СунигиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящии в Боливии события внутренним делом страны.ООН обеспокоены ситуациейВ свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие стороны защищать конституционный строй Боливии.В 2019 году в Боливии уже случались массовые беспорядки. Тогда президент страны Эво Моралес подал в отставку на фоне протестных событий.Руководство ряда латиноамериканских стран, среди которых Мексика, Венесуэла, Куба, Колумбия и Аргентина, охарактеризовали события в Боливии как государственный переворот. Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе, где уже находятся некоторые депутаты и представители свергнутого правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофеЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси

боливия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, политика, боливия, внешняя политика, дмитрий песков, кремль, новости