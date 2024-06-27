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В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно
В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно - РИА Новости Крым, 27.06.2024
В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно
Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела этой... РИА Новости Крым, 27.06.2024
2024-06-27T13:27
2024-06-27T13:27
2024-06-27T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны. Об этом заявили в российском МИД.Что происходит в БоливииВ среду военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по данным местных СМИ, был уволен с поста командующего армией, попытались прорваться в президентский дворец.Беспорядки на площади Ла-Паса длились около трех часов. Все это время боливийский лидер был на своем рабочем месте, во дворце. Он обратился к нации и назначил новое военное командование, генералы призвали солдат покинуть площадь. Их приказ был выполнен.Генерала Сунигу, генерала ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирала Хуана Арнес Сальвадора задержали. Президент Боливии лично встретился и переговорил с генералом Сунигой.Генпрокуратура Боливии обвиняет генерала-мятежника в терроризме и вооруженном бунте. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии, заявил министр юстиции страны Иван Лима Магне.На данный момент ситуация в вооруженных силах Боливии находится под контролем, заверил министр обороны страны Эдмундо Новильо.Россия осуждает попытку СунигиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящии в Боливии события внутренним делом страны.ООН обеспокоены ситуациейВ свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие стороны защищать конституционный строй Боливии.В 2019 году в Боливии уже случались массовые беспорядки. Тогда президент страны Эво Моралес подал в отставку на фоне протестных событий.Руководство ряда латиноамериканских стран, среди которых Мексика, Венесуэла, Куба, Колумбия и Аргентина, охарактеризовали события в Боливии как государственный переворот. Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе, где уже находятся некоторые депутаты и представители свергнутого правительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофеЧто будет с Ираном и Ближним Востоком после гибели президента Раиси
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, политика, боливия, внешняя политика, дмитрий песков, кремль, новости
В Боливии военные попытались свергнуть власть: что известно
Россия решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии
13:27 27.06.2024 (обновлено: 13:30 27.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии и предостерегает от попыток деструктивного иностранного вмешательства во внутренние дела этой страны. Об этом заявили в российском МИД.
Что происходит в Боливии
В среду военные под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который, по данным местных СМИ, был уволен с поста командующего армией, попытались прорваться в президентский дворец.
Беспорядки на площади Ла-Паса длились около трех часов. Все это время боливийский лидер был на своем рабочем месте, во дворце. Он обратился к нации и назначил новое военное командование, генералы призвали солдат покинуть площадь. Их приказ был выполнен.
Генерала Сунигу, генерала ВВС Марсело Хавьер Сегарра и вице-адмирала Хуана Арнес Сальвадора задержали. Президент Боливии лично встретился и переговорил с генералом Сунигой.
Генпрокуратура Боливии обвиняет генерала-мятежника в терроризме и вооруженном бунте. Ему может грозить до 20 лет тюремного заключения за преступления против демократии, заявил министр юстиции страны Иван Лима Магне.
На данный момент ситуация в вооруженных силах Боливии находится под контролем, заверил министр обороны страны Эдмундо Новильо.
Россия осуждает попытку Суниги
"Решительно осуждаем совершенную 26 июня попытку военного переворота в Многонациональном Государстве Боливия. Выражаем полную, непоколебимую поддержку правительству президента Луиса Арсе. Считаем недопустимым выход ситуации за рамки конституционного поля. Политическое урегулирование любых внутриполитических разногласий в Боливии – императив", - сказано в официальном Telegram-канале МИД России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящии в Боливии события внутренним делом страны.
"Здесь очень важно, чтобы наши боливийские друзья сами разбирались со своими проблемами в рамках обеспечения полной конституционной законности", - сказал Песков журналистам.
ООН обеспокоены ситуацией
В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противоборствующие стороны защищать конституционный строй Боливии.
В 2019 году в Боливии уже случались массовые беспорядки. Тогда президент страны Эво Моралес подал в отставку на фоне протестных событий.
Руководство ряда латиноамериканских стран, среди которых Мексика, Венесуэла, Куба, Колумбия и Аргентина, охарактеризовали события в Боливии как государственный переворот
. Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе, где уже находятся некоторые депутаты и представители свергнутого правительства.
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