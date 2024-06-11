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Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры, которые находились на борту вертолета, не выжили после крушения. Об этом информирует малавийское... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T14:02

2024-06-11T14:02

2024-06-11T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры, которые находились на борту вертолета, не выжили после крушения. Об этом информирует малавийское издание MBC Digital со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу."Все пассажиры на борту погибли при ударе", – приводит издание слова президента.Накануне сообщалось, что вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима потерпел крушение. Отмечается, что трагедия могла произойти после неудачной попытки сесть в аэропорту.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что найдены фрагменты воздушного судна, на борту которого летел вице-президент Малави.Вместе с вице-президентом на борту находилось еще девять человек, сообщает издание в соцсетях.Малави – страна в юго-восточной Африке. Она расположена вдоль озера Малави и граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией. С 1993 года страна установила дипломатические отношения с Россией. Перспективные направления двустороннего сотрудничества – сельское хозяйство, геология, электроэнергетика, ирригация.По информации посольства Российской Федерации в Республике Зимбабве, российско-малавийский товарооборот в 2021 году составил 84,1 млн долларов, импорт – 74,6 млн долларов, экспорт – 9,5 млн долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели РаисиОпубликовано предварительное расследование крушения вертолета РаисиВолодин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, утраты, малави, вертолет, крушение вертолета, происшествия, в мире