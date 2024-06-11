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Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе
Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры, которые находились на борту вертолета, не выжили после крушения. Об этом информирует малавийское... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T14:02
2024-06-11T14:37
новости
утраты
малави
вертолет
крушение вертолета
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры, которые находились на борту вертолета, не выжили после крушения. Об этом информирует малавийское издание MBC Digital со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу."Все пассажиры на борту погибли при ударе", – приводит издание слова президента.Накануне сообщалось, что вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима потерпел крушение. Отмечается, что трагедия могла произойти после неудачной попытки сесть в аэропорту.Ранее агентство Франс Пресс передавало, что найдены фрагменты воздушного судна, на борту которого летел вице-президент Малави.Вместе с вице-президентом на борту находилось еще девять человек, сообщает издание в соцсетях.Малави – страна в юго-восточной Африке. Она расположена вдоль озера Малави и граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией. С 1993 года страна установила дипломатические отношения с Россией. Перспективные направления двустороннего сотрудничества – сельское хозяйство, геология, электроэнергетика, ирригация.По информации посольства Российской Федерации в Республике Зимбабве, российско-малавийский товарооборот в 2021 году составил 84,1 млн долларов, импорт – 74,6 млн долларов, экспорт – 9,5 млн долларов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение из-за диверсии: в Иране прокомментировали версию о гибели РаисиОпубликовано предварительное расследование крушения вертолета РаисиВолодин ответил на слова Блинкена о гибели президента Ирана
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, утраты, малави, вертолет, крушение вертолета, происшествия, в мире
Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

Вице-президент Малави погиб в авиакатастрофе

14:02 11.06.2024 (обновлено: 14:37 11.06.2024)
 
© AFP 2024 / Gianluigi GuerciaВице-президент Малави Саулос Чилима. Архивное фото
Вице-президент Малави Саулос Чилима. Архивное фото
© AFP 2024 / Gianluigi Guercia
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима и другие пассажиры, которые находились на борту вертолета, не выжили после крушения. Об этом информирует малавийское издание MBC Digital со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу.
"Все пассажиры на борту погибли при ударе", – приводит издание слова президента.
Накануне сообщалось, что вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима потерпел крушение. Отмечается, что трагедия могла произойти после неудачной попытки сесть в аэропорту.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что найдены фрагменты воздушного судна, на борту которого летел вице-президент Малави.
Вместе с вице-президентом на борту находилось еще девять человек, сообщает издание в соцсетях.
Малави – страна в юго-восточной Африке. Она расположена вдоль озера Малави и граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией. С 1993 года страна установила дипломатические отношения с Россией. Перспективные направления двустороннего сотрудничества – сельское хозяйство, геология, электроэнергетика, ирригация.
По информации посольства Российской Федерации в Республике Зимбабве, российско-малавийский товарооборот в 2021 году составил 84,1 млн долларов, импорт – 74,6 млн долларов, экспорт – 9,5 млн долларов.
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НовостиУтратыМалавиВертолетКрушение вертолетаПроисшествияВ мире
 
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