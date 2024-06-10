https://crimea.ria.ru/20240610/chp-s-samoletom-s-vitse-prezidenta-malavi--chto-izvestno-1138006393.html

ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно

ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2024

ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно

Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима мог потерпеть крушение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T19:14

2024-06-10T19:14

2024-06-10T19:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима мог потерпеть крушение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что трагедия могла произойти после неудачной попытки сесть в аэропорту.По данным властей страны, вместе с вице-президентом на воздушном судне находились еще девять человек.Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна и поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.Малави – страна в юго-восточной Африке. Она расположена вдоль озера Малави и граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией. С 1993 года страна установила дипломатические отношения с Россией. Перспективные направления двустороннего сотрудничества – сельское хозяйство, геология, электроэнергетика, ирригация.По информации посольства Российской Федерации в Республике Зимбабве, российско-малавийский товарооборот в 2021 году составил 84,1 млн долларов, импорт – 74,6 млн долларов, экспорт – 9,5 млн долларов.

https://crimea.ria.ru/20240529/krushenie-iz-za-diversii-v-irane-prokommentirovali-versiyu-o-gibeli-raisi-1137699251.html

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происшествия, малави, в мире, новости, авиация