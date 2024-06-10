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ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно
ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2024
ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно
Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима мог потерпеть крушение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T19:14
2024-06-10T19:14
2024-06-10T19:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима мог потерпеть крушение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Отмечается, что трагедия могла произойти после неудачной попытки сесть в аэропорту.По данным властей страны, вместе с вице-президентом на воздушном судне находились еще девять человек.Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна и поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.Малави – страна в юго-восточной Африке. Она расположена вдоль озера Малави и граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией. С 1993 года страна установила дипломатические отношения с Россией. Перспективные направления двустороннего сотрудничества – сельское хозяйство, геология, электроэнергетика, ирригация.По информации посольства Российской Федерации в Республике Зимбабве, российско-малавийский товарооборот в 2021 году составил 84,1 млн долларов, импорт – 74,6 млн долларов, экспорт – 9,5 млн долларов.
https://crimea.ria.ru/20240529/krushenie-iz-za-diversii-v-irane-prokommentirovali-versiyu-o-gibeli-raisi-1137699251.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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происшествия, малави, в мире, новости, авиация
ЧП с вертолетом вице-президента Малави – что известно
Вертолет с вице-президентом Малави и еще девятью пассажирами мог потерпеть крушение – СМИ
19:14 10.06.2024 (обновлено: 19:30 10.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Вертолет с вице-президентом Малави Саулосом Чилима мог потерпеть крушение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что трагедия могла произойти после неудачной попытки сесть в аэропорту.
"Растут опасения, что вице-президент Малави Саулос Чилима погиб в результате аварийной посадки в лесу Чикангава. Это (произошло — ред.) после того, как его вертолет не смог приземлиться в аэропорту этим утром", — говорится в публикации местного портала Malawi24.
По данным властей страны, вместе с вице-президентом на воздушном судне находились еще девять человек.
Президент Малави Лазарус Чаквера отменил запланированный визит на Багамы из-за сообщений о возможном крушении воздушного судна и поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.
"Все попытки авиационных властей установить контакт с воздушным судном после того, как оно пропало с радаров, провалились. Командующий силами обороны... проинформировал... Чакверу об инциденте, президент отменил запланированный отъезд на Багамы и поручил всем региональным и национальным органам провести немедленную поисково-спасательную операцию, чтобы установить местонахождение воздушного судна", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях правительства страны.
Малави – страна в юго-восточной Африке. Она расположена вдоль озера Малави и граничит с Танзанией, Мозамбиком и Замбией. С 1993 года страна установила дипломатические отношения с Россией. Перспективные направления двустороннего сотрудничества – сельское хозяйство, геология, электроэнергетика, ирригация.
По информации посольства Российской Федерации в Республике Зимбабве, российско-малавийский товарооборот в 2021 году составил 84,1 млн долларов, импорт – 74,6 млн долларов, экспорт – 9,5 млн долларов.