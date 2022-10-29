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Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти
Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти
Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации, рассказал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T12:51
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации, рассказал губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, из-за полнейшего усиления все БПЛА были вовремя обнаружены и уничтожены. Точное количество сбитых беспилотников Развожаев не назвал, сославшись на секретность информации.Все службы находились в полной готовности для ликвидации возможного ущерба."В противном случае такими людьми займутся спецслужбы. Все наружные камеры наблюдения в городе будут закрыты и доступны только силовикам для безопасности Севастополя", – подытожил Развожаев.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня утром Севастополь повергся массовой атаке БПЛА со стороны ВСУ.
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михаил развожаев, севастополь
Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти

Севастопольцами, выкладывающими в сеть работу ПВО и военных, займутся спецслужбы

12:51 29.10.2022 (обновлено: 13:01 29.10.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации, рассказал губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня с 4:30 началась работа всех сил Черноморского флота. Это самая массированная за всю историю атака беспилотными летательными аппаратами и дистанционно управляемыми аппаратами по акватории Севастопольской бухты. Противник пытался нанести ущерб военной инфраструктуре ЧФ", – сказал Развожаев.
По словам губернатора, из-за полнейшего усиления все БПЛА были вовремя обнаружены и уничтожены. Точное количество сбитых беспилотников Развожаев не назвал, сославшись на секретность информации.
Все службы находились в полной готовности для ликвидации возможного ущерба.
"К счастью этого не понадобилось. ЧФ блестяще справился со своей боевой задачей", – сказал Развожаев и попросил севастопольцев не выкладывать видео- и фотоматериалы в сеть.
"В противном случае такими людьми займутся спецслужбы. Все наружные камеры наблюдения в городе будут закрыты и доступны только силовикам для безопасности Севастополя", – подытожил Развожаев.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня утром Севастополь повергся массовой атаке БПЛА со стороны ВСУ.
Михаил РазвожаевСевастополь
 
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