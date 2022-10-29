https://crimea.ria.ru/20221029/utrennyaya-ataka-bpla-v-akvatorii-sevastopolya-samaya-massirovannaya--vlasti-1125151784.html

Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти

Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Утренняя атака БПЛА в акватории Севастополя самая массированная – власти

Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации, рассказал губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T12:51

2022-10-29T12:51

2022-10-29T13:01

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Атака БПЛА в акватории Севастополя была самой массированной с начала спецоперации, рассказал губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, из-за полнейшего усиления все БПЛА были вовремя обнаружены и уничтожены. Точное количество сбитых беспилотников Развожаев не назвал, сославшись на секретность информации.Все службы находились в полной готовности для ликвидации возможного ущерба."В противном случае такими людьми займутся спецслужбы. Все наружные камеры наблюдения в городе будут закрыты и доступны только силовикам для безопасности Севастополя", – подытожил Развожаев.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, сегодня утром Севастополь повергся массовой атаке БПЛА со стороны ВСУ.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь