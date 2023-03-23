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Мишустин оценил продовольственную безопасность России
Мишустин оценил продовольственную безопасность России - РИА Новости Крым, 23.03.2023
Мишустин оценил продовольственную безопасность России
Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, спрос на основные продукты питания внутри страны обеспечивается с... РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T13:23
2023-03-23T13:23
2023-03-23T13:23
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, спрос на основные продукты питания внутри страны обеспечивается с избытком. Об этом заявил премьер-министр страны РФ Михаил Мишустин."Уровень продовольственной безопасности в России - один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211,1% вместо 90%), мясом (100,9% вместо 85%) и рыбой (153,3% вместо 85%)", - сказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.По его словам, динамика роста сельскохозяйственной производства в России превышает 10%. Урожай зерновых в прошлом году составил рекордные 157 млн тонн, таких показателей не было даже в советское время.Кроме того, фиксируются рекорды урожая масличных культур, заметен прирост производства мяса, картофеля, тепличных овощей, фруктам.Мишустин отметил, что эти результаты – следствие системной господдержки агропромышленного комплекса, объем которого в прошлом году превысил 420 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуБолее 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых
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михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, экономика, новости, россия
Мишустин оценил продовольственную безопасность России
Мишустин: уровень продовольственной безопасности России – один из самых надежных в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, спрос на основные продукты питания внутри страны обеспечивается с избытком. Об этом заявил премьер-министр страны РФ Михаил Мишустин.
"Уровень продовольственной безопасности в России - один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211,1% вместо 90%), мясом (100,9% вместо 85%) и рыбой (153,3% вместо 85%)", - сказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.
По его словам, динамика роста сельскохозяйственной производства в России превышает 10%. Урожай зерновых в прошлом году составил рекордные 157 млн тонн, таких показателей не было даже в советское время.
Кроме того, фиксируются рекорды урожая масличных культур, заметен прирост производства мяса, картофеля, тепличных овощей, фруктам.
"Отрасль продолжает развитие, расширяя собственную производственную базу по ключевым направлениям. По итогам прошлого года возвращены в сельхозоборот около 450 тысяч гектаров земли. Построены 25 заводов по переработке рыбы", – добавил премьер.
Мишустин отметил, что эти результаты – следствие системной господдержки агропромышленного комплекса, объем которого в прошлом году превысил 420 млрд рублей.
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