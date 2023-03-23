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Мишустин оценил продовольственную безопасность России

Мишустин оценил продовольственную безопасность России - РИА Новости Крым, 23.03.2023

Мишустин оценил продовольственную безопасность России

Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, спрос на основные продукты питания внутри страны обеспечивается с... РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T13:23

2023-03-23T13:23

2023-03-23T13:23

михаил мишустин

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Уровень продовольственной безопасности в России является одним из самых надежных в мире, спрос на основные продукты питания внутри страны обеспечивается с избытком. Об этом заявил премьер-министр страны РФ Михаил Мишустин."Уровень продовольственной безопасности в России - один из самых надежных в мире. С избытком обеспечиваем внутренний спрос зерном (177,8% при значении в доктрине 95%), сахаром (103,2% вместо 90%), растительным маслом (211,1% вместо 90%), мясом (100,9% вместо 85%) и рыбой (153,3% вместо 85%)", - сказал Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме.По его словам, динамика роста сельскохозяйственной производства в России превышает 10%. Урожай зерновых в прошлом году составил рекордные 157 млн тонн, таких показателей не было даже в советское время.Кроме того, фиксируются рекорды урожая масличных культур, заметен прирост производства мяса, картофеля, тепличных овощей, фруктам.Мишустин отметил, что эти результаты – следствие системной господдержки агропромышленного комплекса, объем которого в прошлом году превысил 420 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в КрымуБолее 500 агрохозяйств Запорожья получили субсидии от Минсельхоза РФ"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, государственная дума рф, правительство россии, экономика, новости, россия