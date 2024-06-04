https://crimea.ria.ru/20240604/remont-dorog-i-kanalizatsiya-chto-i-kogda-izmenitsya-v-koktebele-1137815677.html

Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле

Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле - РИА Новости Крым, 04.06.2024

Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле

В Коктебеле до конца года уложат восемь километров новых дорог. Работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T11:14

2024-06-04T11:14

2024-06-04T11:14

коктебель

радио "спутник в крыму"

крым

александр белин

очистные сооружения

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ремонт дорог

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Коктебеле до конца года уложат восемь километров новых дорог. Работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.Параллельно в поселке проводят капитальный ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик приступает к работам на тех участках, где сети уже уложили.По его словам, после завершения работ по прокладке канализационных сетей власти обяжут жителей и владельцев средств размещения подключаться к коммуникациям. "И, конечно, ужесточим контроль", - заключил Белин.Кроме масштабного ремонта улично-дорожной сети и канализования, за федеральные средства в Коктебеле реализуются и другие масштабные проекты - недавно завершена догазификация поселка и продолжается масштабная реконструкция набережной.Ранее Белин сообщал, что Коктебель готов встречать туристов, несмотря на глобальный ремонт набережной. По его словам, в поселке будут открыты несколько пляжей, а все желающие смогут посетить экскурсии в доме Волошина.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:От юга до востока - готов ли Крым принимать гостейКогда и где в Крыму появятся новые очистные – МинстройРеконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится

https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-dostroyat-kanalizatsionno-ochistnye-sooruzheniya-v-koktebele-1134397100.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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