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Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле
Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле - РИА Новости Крым, 04.06.2024
Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле
В Коктебеле до конца года уложат восемь километров новых дорог. Работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T11:14
2024-06-04T11:14
коктебель
радио "спутник в крыму"
крым
александр белин
очистные сооружения
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Коктебеле до конца года уложат восемь километров новых дорог. Работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.Параллельно в поселке проводят капитальный ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик приступает к работам на тех участках, где сети уже уложили.По его словам, после завершения работ по прокладке канализационных сетей власти обяжут жителей и владельцев средств размещения подключаться к коммуникациям. "И, конечно, ужесточим контроль", - заключил Белин.Кроме масштабного ремонта улично-дорожной сети и канализования, за федеральные средства в Коктебеле реализуются и другие масштабные проекты - недавно завершена догазификация поселка и продолжается масштабная реконструкция набережной.Ранее Белин сообщал, что Коктебель готов встречать туристов, несмотря на глобальный ремонт набережной. По его словам, в поселке будут открыты несколько пляжей, а все желающие смогут посетить экскурсии в доме Волошина.Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.Читайте также на РИА Новости Крым:От юга до востока - готов ли Крым принимать гостейКогда и где в Крыму появятся новые очистные – МинстройРеконструкция набережной Коктебеля - как движется и когда завершится
https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-dostroyat-kanalizatsionno-ochistnye-sooruzheniya-v-koktebele-1134397100.html
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РИА Новости Крым
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коктебель, крым, александр белин, очистные сооружения, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма
Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле

В Коктебеле ремонт дорог увязали с прокладкой канализационных сетей – власти

11:14 04.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоктебель. Новостройка.
Коктебель. Новостройка. - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Коктебеле до конца года уложат восемь километров новых дорог. Работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.

"Мы заканчиваем первый этап канализования Коктебеля. И уже сейчас идет проектирование второго этапа, который тоже заложен в правительственной программе. Кроме канализационного коллектора, идет и строительство разводящих сетей. И мы уже начинаем эти разводящие сети прокладывать", - рассказал Белин.

Параллельно в поселке проводят капитальный ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик приступает к работам на тех участках, где сети уже уложили.
"До конца текущего года дорожники должны уложить порядка 8 тысяч метров новых дорог. В этих местах уже проложены разводящие канализационные сети", - констатировал чиновник.
По его словам, после завершения работ по прокладке канализационных сетей власти обяжут жителей и владельцев средств размещения подключаться к коммуникациям.
"И, конечно, ужесточим контроль", - заключил Белин.
Кроме масштабного ремонта улично-дорожной сети и канализования, за федеральные средства в Коктебеле реализуются и другие масштабные проекты - недавно завершена догазификация поселка и продолжается масштабная реконструкция набережной.
Ранее Белин сообщал, что Коктебель готов встречать туристов, несмотря на глобальный ремонт набережной. По его словам, в поселке будут открыты несколько пляжей, а все желающие смогут посетить экскурсии в доме Волошина.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
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