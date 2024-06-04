Ремонт дорог и канализация: что и когда изменится в Коктебеле
В Коктебеле ремонт дорог увязали с прокладкой канализационных сетей – власти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоктебель. Новостройка.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В Коктебеле до конца года уложат восемь километров новых дорог. Работы совместят с прокладкой разводящих канализационных сетей в поселке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава Коктебельского территориального отдела управления территорий администрации Феодосии Александр Белин.
"Мы заканчиваем первый этап канализования Коктебеля. И уже сейчас идет проектирование второго этапа, который тоже заложен в правительственной программе. Кроме канализационного коллектора, идет и строительство разводящих сетей. И мы уже начинаем эти разводящие сети прокладывать", - рассказал Белин.
Параллельно в поселке проводят капитальный ремонт улично-дорожной сети. Подрядчик приступает к работам на тех участках, где сети уже уложили.
"До конца текущего года дорожники должны уложить порядка 8 тысяч метров новых дорог. В этих местах уже проложены разводящие канализационные сети", - констатировал чиновник.
По его словам, после завершения работ по прокладке канализационных сетей власти обяжут жителей и владельцев средств размещения подключаться к коммуникациям.
"И, конечно, ужесточим контроль", - заключил Белин.
Кроме масштабного ремонта улично-дорожной сети и канализования, за федеральные средства в Коктебеле реализуются и другие масштабные проекты - недавно завершена догазификация поселка и продолжается масштабная реконструкция набережной.
Ранее Белин сообщал, что Коктебель готов встречать туристов, несмотря на глобальный ремонт набережной. По его словам, в поселке будут открыты несколько пляжей, а все желающие смогут посетить экскурсии в доме Волошина.
Реконструкция набережной Коктебеля проходит в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Согласно проекту, протяженность обновленной набережной составит 1,9 км. Прогулочную зону расширят до 30 м, а пляжную от 30 м до 50 м. Также будут оборудованы волноотбойные стены и пандусы, организовано освещение. Обустройство площади Волошина, связанное со строительством сетей, предусмотрено отдельным проектом.
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