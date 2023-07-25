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Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей
Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей
Атаковавшие Крым ударные дроны, подавленные средствами РЭБ и упавшие в Черное море, разрушатся при ударе об воду, и остатки БПЛА вряд ли может вынести на берег... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T15:50
2023-07-25T15:50
эксклюзивы риа новости крым
беспилотник (бпла, дрон)
мнения
сво
андрей клинцевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Атаковавшие Крым ударные дроны, подавленные средствами РЭБ и упавшие в Черное море, разрушатся при ударе об воду, и остатки БПЛА вряд ли может вынести на берег полуострова – не исключено, что их унесет в открытое море и в сторону Босфора. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Андрей Клинцевич.О попытке Киева атаковать Крым одиннадцатью беспилотниками утром в понедельник, 24 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что они были сбиты силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).Позже в Минобороны России заявили, что беспилотников было 17. Из них 14 подавили средствами РЭБ, причем 11 потерпели крушение в акватории Черного моря. Еще 3 упали на территории полуострова.По словам Клинцевича, поскольку дроны, атаковавшие Крым, подавили средствами радиоэлектронной борьбы, то "их посадка на воду была нештатной, и они упали в море на той скорости, на которой планировали идти к цели". А значит, "скорее всего, произошло разрушение конструкции". При этом боеприпас мог и не сдетонировать.При этом, по его словам, нельзя утверждать, что "плавающие" остатки дрона прибьет волной именно к берегам полуострова.Также эксперт отметил, что "надо смотреть, какое течение. Не факт, что его к Крыму прибьет. Он может уйти даже в открытое море и пойти в сторону Босфора".Клинцевич подчеркнул, что в места падения вражеских беспилотников "гарантированно будут выдвинуты поисковые группы военно-морского флота", что максимально исключает опасность для побережья, в том числе пляжей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников на Крым ЧП на складе боеприпасов: что произошло в Джанкойском районе Крыма Опасность атак на Крымский мост сохраняется – Кремль
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), мнения, сво, андрей клинцевич
Упавшие в Черное море у Крыма ударные дроны: чем это опасно для пляжей

Ударные дроны на Крым: что с безопасностью пляжей после их падения в море

15:50 25.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСбитый беспилотник
Сбитый беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Атаковавшие Крым ударные дроны, подавленные средствами РЭБ и упавшие в Черное море, разрушатся при ударе об воду, и остатки БПЛА вряд ли может вынести на берег полуострова – не исключено, что их унесет в открытое море и в сторону Босфора. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт Андрей Клинцевич.
О попытке Киева атаковать Крым одиннадцатью беспилотниками утром в понедельник, 24 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что они были сбиты силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Позже в Минобороны России заявили, что беспилотников было 17. Из них 14 подавили средствами РЭБ, причем 11 потерпели крушение в акватории Черного моря. Еще 3 упали на территории полуострова.
По словам Клинцевича, поскольку дроны, атаковавшие Крым, подавили средствами радиоэлектронной борьбы, то "их посадка на воду была нештатной, и они упали в море на той скорости, на которой планировали идти к цели". А значит, "скорее всего, произошло разрушение конструкции". При этом боеприпас мог и не сдетонировать.
"Тяжелая часть – двигатель и, если она есть, боевая часть – они могут утонуть. А какие-то легкие, полимерные части – крылья, еще что-то – да, может вынести на берег", – сказал Клинцевич.
При этом, по его словам, нельзя утверждать, что "плавающие" остатки дрона прибьет волной именно к берегам полуострова.
Также эксперт отметил, что "надо смотреть, какое течение. Не факт, что его к Крыму прибьет. Он может уйти даже в открытое море и пойти в сторону Босфора".
Клинцевич подчеркнул, что в места падения вражеских беспилотников "гарантированно будут выдвинуты поисковые группы военно-морского флота", что максимально исключает опасность для побережья, в том числе пляжей.

"Для военных очень важно получить информацию: что за беспилотники, какая взрывчатка, какая электроника и так далее. Поэтому они точно будут собирать (остатки БПЛА - ред.), будут проводиться поисковые и подъемные работы. Поэтому вероятность того, что они будут выбиты на берег, крайне мала", – заключил эксперт.

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