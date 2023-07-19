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В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура
В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура
В Севастополе четыре пляжа в должной степени не обновлены и не отремонтированы к купальному сезону, при этом действуют с грубыми нарушениями законодательства о... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T07:21
2023-07-19T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе четыре пляжа в должной степени не обновлены и не отремонтированы к купальному сезону, при этом действуют с грубыми нарушениями законодательства о торговле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По сообщению надзорного ведомства, нарушения федерального законодательства при благоустройстве и содержании пляжных территорий были выявлены в ходе проверки на пляжах "Омега", "Парк Победы", "Аквамарин" и "Песочный". Также операторами надлежащим образом не обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных граждан к морю.Кроме того, на пляжах выявлены десятки нестационарных торговых объектов (НТО), которые размещены без разрешительных документов, "что является грубым нарушением законодательства о торговой деятельности", отметили в прокуратуре.Ход рассмотрения представлений – на контроле районной прокуратуры.Ранее, 15 июня, в день начала купального сезона в Севастополе, стало известно, что встречать туристов в регионе готовы не везде. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе
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В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура

В Севастополе четыре пляжа действуют с грубыми нарушениями законодательства – прокуратура

07:21 19.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПляж. Архивное фото
Пляж. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе четыре пляжа в должной степени не обновлены и не отремонтированы к купальному сезону, при этом действуют с грубыми нарушениями законодательства о торговле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По сообщению надзорного ведомства, нарушения федерального законодательства при благоустройстве и содержании пляжных территорий были выявлены в ходе проверки на пляжах "Омега", "Парк Победы", "Аквамарин" и "Песочный". Также операторами надлежащим образом не обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных граждан к морю.
Кроме того, на пляжах выявлены десятки нестационарных торговых объектов (НТО), которые размещены без разрешительных документов, "что является грубым нарушением законодательства о торговой деятельности", отметили в прокуратуре.
"По результатам проверки прокуратурой района в адрес ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" и ГБУ "Парки и скверы" внесены два представления об устранении указанных нарушений", – сообщили в ведомстве.
Ход рассмотрения представлений – на контроле районной прокуратуры.
Ранее, 15 июня, в день начала купального сезона в Севастополе, стало известно, что встречать туристов в регионе готовы не везде.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяПляжи КрымаОтдыхНовости КрымаНовости
 
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