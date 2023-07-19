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В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура

В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура

В Севастополе четыре пляжа в должной степени не обновлены и не отремонтированы к купальному сезону, при этом действуют с грубыми нарушениями законодательства о... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T07:21

2023-07-19T07:21

2023-07-19T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе четыре пляжа в должной степени не обновлены и не отремонтированы к купальному сезону, при этом действуют с грубыми нарушениями законодательства о торговле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По сообщению надзорного ведомства, нарушения федерального законодательства при благоустройстве и содержании пляжных территорий были выявлены в ходе проверки на пляжах "Омега", "Парк Победы", "Аквамарин" и "Песочный". Также операторами надлежащим образом не обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных граждан к морю.Кроме того, на пляжах выявлены десятки нестационарных торговых объектов (НТО), которые размещены без разрешительных документов, "что является грубым нарушением законодательства о торговой деятельности", отметили в прокуратуре.Ход рассмотрения представлений – на контроле районной прокуратуры.Ранее, 15 июня, в день начала купального сезона в Севастополе, стало известно, что встречать туристов в регионе готовы не везде. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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