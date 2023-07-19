https://crimea.ria.ru/20230719/v-sevastopole-plyazhi-deystvuyut-s-grubymi-narusheniyami---prokuratura-1130151862.html
В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура
В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура
В Севастополе четыре пляжа в должной степени не обновлены и не отремонтированы к купальному сезону, при этом действуют с грубыми нарушениями законодательства о... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T07:21
2023-07-19T07:21
2023-07-19T07:21
севастополь
прокуратура города севастополя
пляжи крыма
отдых
новости крыма
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276725_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c7a0e707ab5a1ec17ffa489c19d9e273.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе четыре пляжа в должной степени не обновлены и не отремонтированы к купальному сезону, при этом действуют с грубыми нарушениями законодательства о торговле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.По сообщению надзорного ведомства, нарушения федерального законодательства при благоустройстве и содержании пляжных территорий были выявлены в ходе проверки на пляжах "Омега", "Парк Победы", "Аквамарин" и "Песочный". Также операторами надлежащим образом не обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных граждан к морю.Кроме того, на пляжах выявлены десятки нестационарных торговых объектов (НТО), которые размещены без разрешительных документов, "что является грубым нарушением законодательства о торговой деятельности", отметили в прокуратуре.Ход рассмотрения представлений – на контроле районной прокуратуры.Ранее, 15 июня, в день начала купального сезона в Севастополе, стало известно, что встречать туристов в регионе готовы не везде. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыты 370 пляжей - что с температурой воды и безопасностью В Крыму создадут федеральный круглогодичный морской курорт Кабмин выделит 2,5 млрд рублей на поддержку туризма в Крыму и Севастополе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124276725_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5e2dc8c890daed514b6d87292e6c4d3b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, прокуратура города севастополя, пляжи крыма, отдых, новости крыма, новости
В Севастополе пляжи действуют с грубыми нарушениями - прокуратура
В Севастополе четыре пляжа действуют с грубыми нарушениями законодательства – прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе четыре пляжа в должной степени не обновлены и не отремонтированы к купальному сезону, при этом действуют с грубыми нарушениями законодательства о торговле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По сообщению надзорного ведомства, нарушения федерального законодательства при благоустройстве и содержании пляжных территорий были выявлены в ходе проверки на пляжах "Омега", "Парк Победы", "Аквамарин" и "Песочный". Также операторами надлежащим образом не обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных граждан к морю.
Кроме того, на пляжах выявлены десятки нестационарных торговых объектов (НТО), которые размещены без разрешительных документов, "что является грубым нарушением законодательства о торговой деятельности", отметили в прокуратуре.
"По результатам проверки прокуратурой района в адрес ГКУ "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" и ГБУ "Парки и скверы" внесены два представления об устранении указанных нарушений", – сообщили в ведомстве.
Ход рассмотрения представлений – на контроле районной прокуратуры.
Ранее, 15 июня, в день начала купального сезона в Севастополе, стало известно
, что встречать туристов в регионе готовы не везде.
Читайте также на РИА Новости Крым: