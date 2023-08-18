https://crimea.ria.ru/20230818/bespilotniki-minomety-i-arta-belgorodchina-snova-pod-ognem-vsu--1130802926.html

Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ

Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2023

Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили 90 артиллерийских и минометных снарядов по населенным пунктам Белгородской области, также зафиксированы... РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T11:01

2023-08-18T11:01

2023-08-18T11:01

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

вячеслав гладков

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1c/1129030320_0:72:960:612_1920x0_80_0_0_5d1cccfcd9f6a413f11214b32a3a1ab2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили 90 артиллерийских и минометных снарядов по населенным пунктам Белгородской области, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В частности, противник обстрелял из артиллерии и минометов 12 сел Белгородчины, а также автомобильный пункт пропуска "Шебекино". Никто не пострадал, но зафиксированы незначительные повреждения. Так, в селе Теребрено в одном частном доме выбиты окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод, а в Новой Таволжанке зафиксировано повреждение кровли одного из домов.Также украинские боевики продолжили попытки атаковать населенные пункты региона с помощью беспилотников. В селе Журавлевка с дрона сброшено пять взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, в Новопетровке противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас, в результате поврежден грузовой автомобиль.Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному дрону ВСУ. Обошлось без последствий.Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении в небе беспилотника самолетного типа, пытавшегося атаковать Белгородскую область.15 августа ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Пострадали мужчина и женщина.Мужчина впоследствии скончался в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит над Москвой возле ЭкспоцентраУдарный беспилотник сбит над Белгородской областьюВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия