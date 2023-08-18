https://crimea.ria.ru/20230818/bespilotniki-minomety-i-arta-belgorodchina-snova-pod-ognem-vsu--1130802926.html
Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ
Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ
Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили 90 артиллерийских и минометных снарядов по населенным пунктам Белгородской области, также зафиксированы... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T11:01
2023-08-18T11:01
2023-08-18T11:01
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
белгородская область
шебекино (город в белгородской области)
вячеслав гладков
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили 90 артиллерийских и минометных снарядов по населенным пунктам Белгородской области, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В частности, противник обстрелял из артиллерии и минометов 12 сел Белгородчины, а также автомобильный пункт пропуска "Шебекино". Никто не пострадал, но зафиксированы незначительные повреждения. Так, в селе Теребрено в одном частном доме выбиты окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод, а в Новой Таволжанке зафиксировано повреждение кровли одного из домов.Также украинские боевики продолжили попытки атаковать населенные пункты региона с помощью беспилотников. В селе Журавлевка с дрона сброшено пять взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, в Новопетровке противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас, в результате поврежден грузовой автомобиль.Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному дрону ВСУ. Обошлось без последствий.Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении в небе беспилотника самолетного типа, пытавшегося атаковать Белгородскую область.15 августа ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Пострадали мужчина и женщина.Мужчина впоследствии скончался в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник сбит над Москвой возле ЭкспоцентраУдарный беспилотник сбит над Белгородской областьюВСУ пытались ударить беспилотниками по объектам в Калужской области
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, шебекино (город в белгородской области), вячеслав гладков, происшествия
Беспилотники, минометы и арта: Белгородчина снова под огнем ВСУ
Гладков: ВСУ выпустили 90 снарядов по Белгородчине и атаковали местные села с дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили 90 артиллерийских и минометных снарядов по населенным пунктам Белгородской области, также зафиксированы сбросы взрывных устройств с беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В частности, противник обстрелял из артиллерии и минометов 12 сел Белгородчины, а также автомобильный пункт пропуска "Шебекино". Никто не пострадал, но зафиксированы незначительные повреждения. Так, в селе Теребрено в одном частном доме выбиты окна, повреждены забор, дверь, гараж и водопровод, а в Новой Таволжанке зафиксировано повреждение кровли одного из домов.
Также украинские боевики продолжили попытки атаковать населенные пункты региона с помощью беспилотников. В селе Журавлевка с дрона сброшено пять взрывных устройств, в том числе один осколочный гранатометный выстрел. Пострадавших и разрушений нет.
Кроме того, в Новопетровке противник сбросил с БПЛА один осколочный боеприпас, в результате поврежден грузовой автомобиль.
Над городом Шебекино и селом Никольское сбито по одному дрону ВСУ. Обошлось без последствий.
15 августа ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка
. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Пострадали мужчина и женщина.
Мужчина впоследствии скончался в больнице.
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