https://crimea.ria.ru/20230815/miny-razorvalis-vozle-doma-dvoe-raneny-pri-obstrele-vsu-belgorodschiny-1130748419.html

Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины

Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины

Два человека получили ранения при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Белгородской области, снаряды упали рядом с частным домом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T14:54

2023-08-15T14:54

2023-08-15T14:54

белгородская область

вячеслав гладков

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Белгородской области, снаряды упали рядом с частным домом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Как сообщалось, 13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Повреждены пять квартир, 16 автомобилей и один хозяйственный объект. Пострадала 10-летняя девочка, которая во время происшествия девочка гуляла возле дома. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочкаБелгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненыеВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу