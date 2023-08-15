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Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины
Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины
Два человека получили ранения при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Белгородской области, снаряды упали рядом с частным домом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T14:54
2023-08-15T14:54
белгородская область
вячеслав гладков
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Белгородской области, снаряды упали рядом с частным домом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.Как сообщалось, 13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Повреждены пять квартир, 16 автомобилей и один хозяйственный объект. Пострадала 10-летняя девочка, которая во время происшествия девочка гуляла возле дома. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочкаБелгородская область под обстрелом ВСУ: один человек погиб, есть раненыеВСУ обстреляли пропускной пункт "Шебекино" в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Мины разорвались возле дома: двое ранены при обстреле ВСУ Белгородщины

Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка

14:54 15.08.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Белгородской области, снаряды упали рядом с частным домом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Есть двое пострадавших. Мужчина в тяжелом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в горбольницу №2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное", - написал он в своем Telegram-канале.
Обоим пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщалось, 13 августа беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом на улице Есенина, в результате чего произошел взрыв. Повреждены пять квартир, 16 автомобилей и один хозяйственный объект. Пострадала 10-летняя девочка, которая во время происшествия девочка гуляла возле дома. Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.
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Белгородская областьВячеслав ГладковНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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