https://crimea.ria.ru/20230815/ranenyy-pri-ukrainskom-obstrele-belgorodskoy-oblasti-muzhchina-umer-1130759979.html

Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер

Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер

Пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка мужчина скончался, у него были тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T22:50

2023-08-15T22:50

2023-08-15T22:51

новости сво

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка мужчина скончался, у него были тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ во вторник днем. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Пострадали мужчина и женщина. Их оперативно доставили в больницы. Состояние первого врачи оценивали как тяжелое, женщины – как удовлетворительное.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Белгородская область после начала спецоперации нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. В ней, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20230815/khersonschina-pod-ognem-vsu-byut-po-mirnym-gorodam-levoberezhya-1130744588.html

белгородская область

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новости сво, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу