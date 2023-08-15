Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер
Гладков: пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка скончался
22:50 15.08.2023 (обновлено: 22:51 15.08.2023)
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка мужчина скончался, у него были тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ во вторник днем. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Пострадали мужчина и женщина. Их оперативно доставили в больницы. Состояние первого врачи оценивали как тяжелое, женщины – как удовлетворительное.
"К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах, чтобы спасти его, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Белгородская область после начала спецоперации нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. В ней, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.