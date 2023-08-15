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Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер
Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер
Пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка мужчина скончался, у него были тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T22:50
2023-08-15T22:51
новости сво
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка мужчина скончался, у него были тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ во вторник днем. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Пострадали мужчина и женщина. Их оперативно доставили в больницы. Состояние первого врачи оценивали как тяжелое, женщины – как удовлетворительное.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.Белгородская область после начала спецоперации нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. В ней, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20230815/khersonschina-pod-ognem-vsu-byut-po-mirnym-gorodam-levoberezhya-1130744588.html
белгородская область
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новости сво, белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Раненый при украинском обстреле Белгородской области мужчина умер

Гладков: пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка скончался

22:50 15.08.2023 (обновлено: 22:51 15.08.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ в зоне спецоперации
Солдаты ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Пострадавший при обстреле ВСУ белгородского села Новая Таволжанка мужчина скончался, у него были тяжелые травмы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Село Новая Таволжанка попало под обстрел ВСУ во вторник днем. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы. Пострадали мужчина и женщина. Их оперативно доставили в больницы. Состояние первого врачи оценивали как тяжелое, женщины – как удовлетворительное.
"К большому горю, пострадавший сегодня при обстреле в Новой Таволжанке погиб. У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы ребер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого легкого. Врачи пытались сделать все, что в их силах, чтобы спасти его, но травмы, полученные при обстреле, оказались несовместимы с жизнью", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Белгородская область после начала спецоперации нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. В ней, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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