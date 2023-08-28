Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник
Собянин: силы ПВО сбили над Люберцами летевший в сторону Москвы беспилотник
06:08 28.08.2023 (обновлено: 06:21 28.08.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Утром в понедельник система противовоздушной обороны сбила над Люберцами в Московской области вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Собянин.
Как указали в Минобороны России, вражеский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО в 4:30 утра.
"28 августа около 04:30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации.️ БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", - указали в оборонном ведомстве.
В ночь на 26 августа также была пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Истринского района Московской области. Обошлось без жертв и пострадавших.
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