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Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник
Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник
Утром в понедельник система противовоздушной обороны сбила над Люберцами в Московской области вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T06:08
2023-08-28T06:21
москва
московская область
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
общество
пво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Утром в понедельник система противовоздушной обороны сбила над Люберцами в Московской области вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Собянин.Как указали в Минобороны России, вражеский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО в 4:30 утра.В ночь на 26 августа также была пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Истринского района Московской области. Обошлось без жертв и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотникаДва украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в Крыму
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РИА Новости Крым
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москва, московская область, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, общество, пво, новости
Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник

Собянин: силы ПВО сбили над Люберцами летевший в сторону Москвы беспилотник

06:08 28.08.2023 (обновлено: 06:21 28.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Утром в понедельник система противовоздушной обороны сбила над Люберцами в Московской области вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Собянин.
Как указали в Минобороны России, вражеский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО в 4:30 утра.
"28 августа около 04:30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации.️ БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", - указали в оборонном ведомстве.
В ночь на 26 августа также была пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Истринского района Московской области. Обошлось без жертв и пострадавших.
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МоскваМосковская областьСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасностьОбществоПВОНовости
 
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06:35В Крыму уничтожат взрывчатку: где будет громко
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