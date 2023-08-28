https://crimea.ria.ru/20230828/ataka-na-moskvu-presechena-pvo-sbila-bespilotnik-1130989250.html

Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник

Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Атака на Москву пресечена: силы ПВО сбили беспилотник

Утром в понедельник система противовоздушной обороны сбила над Люберцами в Московской области вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T06:08

2023-08-28T06:08

2023-08-28T06:21

москва

московская область

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

общество

пво

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Утром в понедельник система противовоздушной обороны сбила над Люберцами в Московской области вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, добавил Собянин.Как указали в Минобороны России, вражеский беспилотник самолетного типа был уничтожен силами ПВО в 4:30 утра.В ночь на 26 августа также была пресечена попытка Киева совершить теракт в Москве и Московской области. Дежурными средствами ПВО беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Истринского района Московской области. Обошлось без жертв и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев пытался устроить теракт на территории Москвы при помощи беспилотникаДва украинских беспилотника пытались атаковать Курскую и Брянскую области42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в Крыму

москва

московская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, общество, пво, новости