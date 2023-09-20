https://crimea.ria.ru/20230920/v-sevastopole-upali-bespilotniki-vsu---gorit-trava-1131547629.html

В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава

В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава - РИА Новости Крым, 20.09.2023

В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава

Беспилотники сбиты силами ПВО в Верхнесадовом и Каче под Севастополем, зафиксировано возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T13:05

2023-09-20T13:05

2023-09-20T13:13

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Беспилотники сбиты силами ПВО в Верхнесадовом и Каче под Севастополем, зафиксировано возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На месте работают все оперативные службы, контроль воздушной обстановки продолжается. Он уточнил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки."Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - уточнил Развожаев.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Ранее над юго-западной частью полуострова были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Позже силы ПВО сбили еще один дрон в том же районе. На фоне этого на улицах Севастополя появился сильный дым, который местные власти объяснили аэрозольной маскировкой. По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате отбитой атаки повреждений инфраструктурных объектов не зафиксировано. Читайте также на РИА Новости Крым:Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городеПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныАвиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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