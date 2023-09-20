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В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
Беспилотники сбиты силами ПВО в Верхнесадовом и Каче под Севастополем, зафиксировано возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T13:05
2023-09-20T13:05
2023-09-20T13:13
севастополь
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Беспилотники сбиты силами ПВО в Верхнесадовом и Каче под Севастополем, зафиксировано возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На месте работают все оперативные службы, контроль воздушной обстановки продолжается. Он уточнил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки."Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - уточнил Развожаев.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Ранее над юго-западной частью полуострова были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Позже силы ПВО сбили еще один дрон в том же районе. На фоне этого на улицах Севастополя появился сильный дым, который местные власти объяснили аэрозольной маскировкой. По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате отбитой атаки повреждений инфраструктурных объектов не зафиксировано. Читайте также на РИА Новости Крым:Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городеПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныАвиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
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севастополь, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, пво
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
ПВО сбила беспилотники под Севастополем – горит трава, применена аэрозольная маскировка
13:05 20.09.2023 (обновлено: 13:13 20.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Беспилотники сбиты силами ПВО в Верхнесадовом и Каче под Севастополем, зафиксировано возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают все оперативные службы, контроль воздушной обстановки продолжается.
Он уточнил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки.
"Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - уточнил Развожаев.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Ранее над юго-западной частью полуострова были уничтожены два беспилотника самолетного типа
. Позже силы ПВО сбили еще один дрон в том же районе. На фоне этого на улицах Севастополя появился сильный дым, который местные власти объяснили аэрозольной маскировкой. По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате отбитой атаки повреждений инфраструктурных объектов не зафиксировано.
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