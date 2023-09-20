Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230920/v-sevastopole-upali-bespilotniki-vsu---gorit-trava-1131547629.html
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
Беспилотники сбиты силами ПВО в Верхнесадовом и Каче под Севастополем, зафиксировано возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T13:05
2023-09-20T13:13
севастополь
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости крыма
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111497/57/1114975771_0:21:3568:2028_1920x0_80_0_0_1218a6b8a12ccb9fabff2291764b7fc6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Беспилотники сбиты силами ПВО в Верхнесадовом и Каче под Севастополем, зафиксировано возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.На месте работают все оперативные службы, контроль воздушной обстановки продолжается. Он уточнил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки."Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - уточнил Развожаев.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности. Ранее над юго-западной частью полуострова были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Позже силы ПВО сбили еще один дрон в том же районе. На фоне этого на улицах Севастополя появился сильный дым, который местные власти объяснили аэрозольной маскировкой. По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате отбитой атаки повреждений инфраструктурных объектов не зафиксировано. Читайте также на РИА Новости Крым:Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городеПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныАвиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111497/57/1114975771_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_26ca82c6a12401ce437b08a7831596ef.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, пво
В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава

ПВО сбила беспилотники под Севастополем – горит трава, применена аэрозольная маскировка

13:05 20.09.2023 (обновлено: 13:13 20.09.2023)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкМЧС на месте возгорания травы
МЧС на месте возгорания травы - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Беспилотники сбиты силами ПВО в Верхнесадовом и Каче под Севастополем, зафиксировано возгорание травы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В результате работы средств ПВО в Верхнесадовом и в Каче, по предварительным данным, упали сбитые БПЛА. Пострадавших нет. Есть небольшое возгорание травы в Верхнесадовом. В Каче беспилотник упал на территории виноградников. Тоже горит трава", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают все оперативные службы, контроль воздушной обстановки продолжается.
Он уточнил, что в районе акватории Севастопольской бухты используются табельные средства аэрозольной маскировки.
"Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", - уточнил Развожаев.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаки на Севастополь и Крым с помощью беспилотников и ракет. В обоих регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
Ранее над юго-западной частью полуострова были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Позже силы ПВО сбили еще один дрон в том же районе. На фоне этого на улицах Севастополя появился сильный дым, который местные власти объяснили аэрозольной маскировкой. По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате отбитой атаки повреждений инфраструктурных объектов не зафиксировано.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе
ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
Авиация ЧФ уничтожила морские дроны ВСУ в Черном море
 
СевастопольМихаил РазвожаевБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47Крымский мост открыли для проезда
13:44Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе
13:38В Евпатории громко – власти назвали причину
13:30Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
13:05В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
13:03Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
12:54Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
12:48Азербайджан останавливает операцию в Карабахе
12:45РНКБ профинансировал строительство ЖК в Судаке
12:35В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского
12:20Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины
12:11Крымский мост закрыт
12:06Готовность 98%: что сделано в Крыму к началу отопительного сезона
11:50Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели
11:37Истребитель Су-34 потерпел крушение в Воронежской области
11:25Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок
11:19Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей
11:09Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание
10:51МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
10:39Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
Лента новостейМолния