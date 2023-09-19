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Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе
Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе
Дым в акватории Севастопольской бухты и в центре города связан с тренировкой применения средств аэрозольной маскировки. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T10:09
2023-09-19T10:09
2023-09-19T10:09
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Дым в акватории Севастопольской бухты и в центре города связан с тренировкой применения средств аэрозольной маскировки. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Ранее над юго-западной частью полуострова были уничтожены два беспилотника самолетного типа. Позже силы ПВО сбили еще один дрон в том же районе. На фоне этого на улицах Севастополя появился сильный дым, который местные власти объяснили аэрозольной маскировкой. По данным губернатора Михаила Развожаева, в результате отбитой атаки повреждений инфраструктурных объектов не зафиксировано. Обломки сбитого БПЛА упали на одной из ферм на Северной стороне города. Никто не пострадал.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракет Что происходит в Севастополе после атаки беспилотников - губернатор
https://crimea.ria.ru/20230917/oblomki-bespilotnika-upali-na-territoriyu-fermy-v-sevastopole-1131485117.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, общество, новости крыма
Акватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе
Развожаев: дым в районе акватории Севастополя связан с аэрозольной маскировкой