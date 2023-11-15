https://crimea.ria.ru/20231115/esche-odin-vrazheskiy-mig-29-sbit-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1132804428.html
Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили очередной вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T15:27
2023-11-15T15:27
2023-11-15T16:00
пво
новости сво
министерство обороны рф
днепропетровская область
новые регионы россии
харьковская область
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110873/47/1108734774_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_ae20ac3a03f25c2f57020d8ccda70929.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили очередной вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, российские военные за сутки сбили еще 30 украинских беспилотников над населенными пунктами Харьковской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоПлан "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – СальдоПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
днепропетровская область
новые регионы россии
харьковская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110873/47/1108734774_102:0:2379:1708_1920x0_80_0_0_199675c8a1559092c465ab9a7eef925a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, новые регионы россии, харьковская область, беспилотник (бпла, дрон)
Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
Минобороны: российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS
15:27 15.11.2023 (обновлено: 16:00 15.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили очередной вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – сказано в сообщении военного ведомства.
Кроме того, российские военные за сутки сбили еще 30 украинских беспилотников над населенными пунктами Харьковской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым: