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Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области

Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области

Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили очередной вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T15:27

2023-11-15T15:27

2023-11-15T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили очередной вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, российские военные за сутки сбили еще 30 украинских беспилотников над населенными пунктами Харьковской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоПлан "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – СальдоПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут

днепропетровская область

новые регионы россии

харьковская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, новые регионы россии, харьковская область, беспилотник (бпла, дрон)