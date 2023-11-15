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Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили очередной вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T15:27
2023-11-15T16:00
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министерство обороны рф
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харьковская область
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили очередной вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Кроме того, российские военные за сутки сбили еще 30 украинских беспилотников над населенными пунктами Харьковской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоПлан "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – СальдоПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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пво, новости сво, министерство обороны рф, днепропетровская область, новые регионы россии, харьковская область, беспилотник (бпла, дрон)
Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области

Минобороны: российские ПВО сбили вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS

15:27 15.11.2023 (обновлено: 16:00 15.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоКомплекс ПВО
Комплекс ПВО - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили очередной вражеский МиГ-29 и перехватили семь ракет HIMARS. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе города Павлоград Днепропетровской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – сказано в сообщении военного ведомства.

Кроме того, российские военные за сутки сбили еще 30 украинских беспилотников над населенными пунктами Харьковской и Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 535 самолетов, 254 вертолета, 8934 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13396 танков и других боевых бронированных машин, 1184 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7105 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15273 единицы специальной военной автомобильной техники.
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