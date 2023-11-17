https://crimea.ria.ru/20231117/v-zone-svo-unichtozheny-tri-ukrainskikh-mig-29-i-odna-nemetskaya-kobra-1132862352.html

В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"

В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра" - РИА Новости Крым, 17.11.2023

В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"

За неделю в зоне СВО силами боевой авиации и ПВО были уничтожены три украинских самолета "Миг-29", сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, огневыми ударами были... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T16:36

2023-11-17T16:36

2023-11-17T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За неделю в зоне СВО силами боевой авиации и ПВО были уничтожены три украинских самолета "Миг-29", сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, огневыми ударами были поражены три радиолокационных станции контрбатарейной борьбы: две американские и одна производства ФРГ.По данным военного ведомства, средствами ПВО за неделю было уничтожено 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов.О том, что российские истребители сбили вражеский "Миг-29" над Донбассом, сообщалось 16 ноября. Еще один украинский самолет был сбит 15 ноября над Днепропетровской областью средствами ПВО, сообщили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоПлан "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – СальдоПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу