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В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра" - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"
В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра" - РИА Новости Крым, 17.11.2023
В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"
За неделю в зоне СВО силами боевой авиации и ПВО были уничтожены три украинских самолета "Миг-29", сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, огневыми ударами были... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T16:36
2023-11-17T16:36
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авиация
воздушно-космический силы (вкс)
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За неделю в зоне СВО силами боевой авиации и ПВО были уничтожены три украинских самолета "Миг-29", сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, огневыми ударами были поражены три радиолокационных станции контрбатарейной борьбы: две американские и одна производства ФРГ.По данным военного ведомства, средствами ПВО за неделю было уничтожено 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов.О том, что российские истребители сбили вражеский "Миг-29" над Донбассом, сообщалось 16 ноября. Еще один украинский самолет был сбит 15 ноября над Днепропетровской областью средствами ПВО, сообщили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский МиГ-29 уничтожен на аэродроме ДолгинцевоПлан "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – СальдоПочти 900 боевиков за сутки: потери ВСУ в зоне спецоперации растут
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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пво, новости сво, авиация, воздушно-космический силы (вкс), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В зоне СВО уничтожены три украинских "Миг-29" и одна немецкая "Кобра"

ВС РФ сбили три украинских "Миг-29" и уничтожили три РЛС

16:36 17.11.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. За неделю в зоне СВО силами боевой авиации и ПВО были уничтожены три украинских самолета "Миг-29", сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, огневыми ударами были поражены три радиолокационных станции контрбатарейной борьбы: две американские и одна производства ФРГ.

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшую неделю уничтожены: радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, в том числе одна поставленная Украине ФРГ "Cobra" и две производства США AN/TPQ-50", – говорится в сообщении Минобороны.

По данным военного ведомства, средствами ПВО за неделю было уничтожено 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM и 198 украинских беспилотных летательных аппаратов.
О том, что российские истребители сбили вражеский "Миг-29" над Донбассом, сообщалось 16 ноября. Еще один украинский самолет был сбит 15 ноября над Днепропетровской областью средствами ПВО, сообщили в Минобороны.
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ПВОНовости СВОАвиацияВоздушно-космический силы (ВКС)Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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